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鉅亨速報 - Factset 最新調查：偉創力FLEX-US的目標價調升至36元，幅度約4.35%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 06:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對偉創力(FLEX-US)提出目標價估值：中位數由34.5元上修至36元，調升幅度4.35%。其中最高估值40元，最低估值27元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予偉創力評價：積極樂觀8位、保持中立4位、保守悲觀0位。

偉創力今(25日)收盤價為31.76元。近5日股價上漲4.35%，標普指數下跌2.88%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股FLEX市場預估目標價

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