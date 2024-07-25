鉅亨速報 - Factset 最新調查：偉創力(FLEX-US)EPS預估上修至2.45元，預估目標價為38.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 18:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對偉創力(FLEX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.4元上修至2.45元，其中最高估值2.52元，最低估值2.37元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.52(2.52)
|2.85
|3.4
|最低值
|2.37(2.35)
|2.7
|3.1
|平均值
|2.44(2.42)
|2.8
|3.25
|中位數
|2.45(2.4)
|2.8
|3.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|262.70億
|280.00億
|291.21億
|最低值
|258.65億
|266.63億
|286.04億
|平均值
|260.40億
|273.85億
|288.08億
|中位數
|259.33億
|272.98億
|287.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.17
|1.23
|1.97
|1.75
|2.31
|營業收入
|242.10億
|241.24億
|260.41億
|303.46億
|264.15億
詳細資訊請看美股內頁：
偉創力(FLEX-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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