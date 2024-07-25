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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：偉創力(FLEX-US)EPS預估上修至2.45元，預估目標價為38.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 18:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對偉創力(FLEX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.4元上修至2.45元，其中最高估值2.52元，最低估值2.37元，預估目標價為38.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.52(2.52)2.853.4
最低值2.37(2.35)2.73.1
平均值2.44(2.42)2.83.25
中位數2.45(2.4)2.83.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值262.70億280.00億291.21億
最低值258.65億266.63億286.04億
平均值260.40億273.85億288.08億
中位數259.33億272.98億287.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.171.231.971.752.31
營業收入242.10億241.24億260.41億303.46億264.15億

詳細資訊請看美股內頁：
偉創力(FLEX-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFLEX

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