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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至0.32元，預估目標價為36.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-16 18:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.38元下修至0.32元，其中最高估值0.85元，最低估值-0.21元，預估目標價為36.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.85(0.85)4.044.883.87
最低值-0.21(-0.21)1.492.673.33
平均值0.3(0.34)2.563.523.6
中位數0.32(0.38)2.713.123.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值46.02億59.37億58.67億56.90億
最低值41.17億46.24億53.52億56.90億
平均值43.61億52.43億56.16億56.90億
中位數43.91億53.13億55.85億56.90億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.11-4.65-0.615.780.78
營業收入39.45億26.17億65.56億87.54億45.16億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAR

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