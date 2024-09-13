鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至0.43元，預估目標價為37.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-13 00:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.51元下修至0.43元，其中最高估值0.85元，最低估值-0.21元，預估目標價為37.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.85(0.88)
|4.04
|4.88
|3.87
|最低值
|-0.21(0.09)
|1.49
|2.67
|3.33
|平均值
|0.4(0.46)
|2.71
|3.67
|3.6
|中位數
|0.43(0.51)
|2.85
|3.78
|3.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|46.02億
|59.37億
|58.67億
|56.90億
|最低值
|41.17億
|46.24億
|53.38億
|56.90億
|平均值
|43.82億
|52.80億
|56.14億
|56.90億
|中位數
|44.45億
|53.66億
|55.85億
|56.90億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.11
|-4.65
|-0.61
|5.78
|0.78
|營業收入
|39.45億
|26.17億
|65.56億
|87.54億
|45.16億
詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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