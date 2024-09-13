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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至0.43元，預估目標價為37.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 00:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.51元下修至0.43元，其中最高估值0.85元，最低估值-0.21元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.85(0.88)4.044.883.87
最低值-0.21(0.09)1.492.673.33
平均值0.4(0.46)2.713.673.6
中位數0.43(0.51)2.853.783.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值46.02億59.37億58.67億56.90億
最低值41.17億46.24億53.38億56.90億
平均值43.82億52.80億56.14億56.90億
中位數44.45億53.66億55.85億56.90億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.11-4.65-0.615.780.78
營業收入39.45億26.17億65.56億87.54億45.16億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAR

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