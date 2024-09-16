鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估上修至-1.04元，預估目標價為194.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-16 16:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對微策略(MSTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.08元上修至-1.04元，其中最高估值-0.66元，最低估值-1.19元，預估目標價為194.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|-0.66(-0.66)
|-0.36
|最低值
|-1.19(-1.19)
|-0.6
|平均值
|-1(-1.01)
|-0.45
|中位數
|-1.04(-1.08)
|-0.43
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.88億
|5.18億
|5.57億
|4.62億
|最低值
|4.57億
|4.63億
|4.77億
|4.62億
|平均值
|4.73億
|4.82億
|5.17億
|4.62億
|中位數
|4.73億
|4.74億
|5.17億
|4.62億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.33
|-0.08
|-5.34
|-12.98
|2.64
|營業收入
|4.86億
|4.81億
|5.11億
|4.99億
|4.96億
詳細資訊請看美股內頁：
微策略(MSTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 比特幣投資渠道多一項！美SEC批准首檔槓桿式MicroStrategy ETF
- 上市公司Semler Scientific再斥資500萬美元 執行買比特幣戰略
- 〈美股盤後〉美超微暴跌近20% 那指費半挫逾1% 輝達財報公布後跳水
- 川普辯論會屈居劣勢 加密貨幣股盤前齊下挫
上一篇
下一篇