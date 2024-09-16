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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估上修至-1.04元，預估目標價為194.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-16 16:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對微策略(MSTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.08元上修至-1.04元，其中最高估值-0.66元，最低估值-1.19元，預估目標價為194.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年
最高值-0.66(-0.66)-0.36
最低值-1.19(-1.19)-0.6
平均值-1(-1.01)-0.45
中位數-1.04(-1.08)-0.43

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.88億5.18億5.57億4.62億
最低值4.57億4.63億4.77億4.62億
平均值4.73億4.82億5.17億4.62億
中位數4.73億4.74億5.17億4.62億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.33-0.08-5.34-12.982.64
營業收入4.86億4.81億5.11億4.99億4.96億

詳細資訊請看美股內頁：
微策略(MSTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMSTR

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