比特幣投資渠道多一項！美SEC批准首檔槓桿式MicroStrategy ETF

鉅亨網新聞中心 2024-08-17 08:50

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美國證券交易委員會（SEC）近日批准了首檔針對 MicroStrategy (MSTR-US) 的槓桿式 ETF (MSTX-US)。該 ETF 由 Defiance ETFs 發行，專注於提供比特幣更大曝險，因為 MicroStrategy 是全球最大的公司持有者之一。

Defiance 執行長 Sylvia Jablonski 表示，MSTX 將為投資者提供獨特的機會，讓他們在 ETF 的包裝內最大化比特幣市場的槓桿曝險。根據報導，截至 2024 年第二季度，MicroStrategy 的資產負債表上持有約 226500 枚比特幣，這部分資產大多是通過舉債收購而來，使得該公司股票本身成為一種槓桿式比特幣投資。

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彭博社的高級 ETF 分析師 Eric Balchunas 指出，槓桿式 MicroStrategy ETF 可能成為美國市場上波動性最大的 ETF。儘管美國 SEC 在多年拒絕相關提議後，最近才開始批准槓桿式單一股票 ETF，但市場對於這一創新產品的接受程度仍需觀察。

MSTX 的成功將取決於投資者的反應以及 MicroStrategy 作為比特幣代理的表現。MicroStrategy 創始人邁克爾 · 塞勒 (Michael Saylor) 在 8 月 11 日的文章中提到，自四年前以比特幣作為主要資產後，該公司的股票表現優於標準普爾 500 指數中的 499 檔股票。