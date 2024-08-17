比特幣投資渠道多一項！美SEC批准首檔槓桿式MicroStrategy ETF
鉅亨網新聞中心 2024-08-17 08:50
美國證券交易委員會（SEC）近日批准了首檔針對 MicroStrategy (MSTR-US) 的槓桿式 ETF (MSTX-US)。該 ETF 由 Defiance ETFs 發行，專注於提供比特幣更大曝險，因為 MicroStrategy 是全球最大的公司持有者之一。
Defiance 執行長 Sylvia Jablonski 表示，MSTX 將為投資者提供獨特的機會，讓他們在 ETF 的包裝內最大化比特幣市場的槓桿曝險。根據報導，截至 2024 年第二季度，MicroStrategy 的資產負債表上持有約 226500 枚比特幣，這部分資產大多是通過舉債收購而來，使得該公司股票本身成為一種槓桿式比特幣投資。
彭博社的高級 ETF 分析師 Eric Balchunas 指出，槓桿式 MicroStrategy ETF 可能成為美國市場上波動性最大的 ETF。儘管美國 SEC 在多年拒絕相關提議後，最近才開始批准槓桿式單一股票 ETF，但市場對於這一創新產品的接受程度仍需觀察。
MSTX 的成功將取決於投資者的反應以及 MicroStrategy 作為比特幣代理的表現。MicroStrategy 創始人邁克爾 · 塞勒 (Michael Saylor) 在 8 月 11 日的文章中提到，自四年前以比特幣作為主要資產後，該公司的股票表現優於標準普爾 500 指數中的 499 檔股票。
隨著 MicroStrategy 的股價在過去幾個月內表現出色，新的槓桿 ETF 可能會吸引投資者的廣泛關注。根據彭博調查，MicroStrategy 今年第二季財報顯示，其比特幣總持有量達到 226500 枚，按當前價格計算，總價值約為 147 億美元。儘管該公司季度營收為 1.114 億美元，年率下降 7%，但其股價在過去六個月內已上漲超過 70% (比特幣同期價格上漲 13%) 。
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