合一、中天新冠新藥二期臨床達標 後續評估申請各國EUA

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-09 19:40

‌



合一 (4743-TW) 與中天 (4128-TW) 上海共同研發的治療新冠病毒感染核酸新藥 SNS812，成功達成二期人體臨床試驗主要與重要次要評估指標，今 (9) 日雙方召開記者會指出，後續將評估並申請各國 EUA。

台大醫院急診醫學科臨床教授陳世英，同時也是臨床試驗計畫主持人，指出新冠病毒變異太快，疫苗的保護力相對有限，且現有的新冠藥物易有藥物交互作用，因此在藥物選擇上有很大的局限，治療過程也容易出現副作用。

‌



陳世英表示，此次臨床試驗收案對象針對輕中症病人，臨床上觀察到，藉由吸入式的鼻腔給藥，學理上有機會緩解輕中症患者的症狀，也有望減低高風險族群的重症發生，不過他強調，後續仍須臨床試驗證實。

合一總經理鄭淑玲則指出，根據臨床試驗結果，從染疫者的病毒基因定序發現，可以覆蓋目前 90% 的病毒株，也驗證 SNS812 有效性及安全性。未來將與國際大廠合作，後續也評估申請各國 EUA(緊急用藥)。

中天上海總經理張翼中指出，目前 SNS812 採吸入式的氣霧給藥，未來要走向預防，因此 SNS812 下一步將會是鼻腔給藥，SNS812 便能用於治療及預防。

張翼中進一步說明，由於預防需要的臨床樣本數很大，所以要等到與國外大廠合作後，才會啟動 SNS812 在預防上的臨床試驗，未來藥物的生產將考慮美國、中國、日本的廠商。另外，此次中天上海與合一的合作，中天上海負責藥物的設計，臨床開發則由合一執行。