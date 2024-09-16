豐興廢鋼收購價上周變盤走跌 鋼筋、型鋼本周跟進調降

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-16 14:35

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豐興 (2015-TW) 今 (16) 日開出本周盤價，受到中國持續擾市影響，國際廢鋼走跌，豐興國內廢鋼價上周五變盤每公噸下跌 300 元後，本周二大產品跟進，鋼筋跌 400 元、型鋼基價也跌 500 元，盤價中止連三平。

國際一周行情來看，日本 2H 廢鋼每公噸下跌 10 美元至 335 美元，美國貨櫃廢鋼下跌 5 美元，來到每公噸 325 美元，澳洲鐵礦砂由每公噸 100.2 美元下跌至 91.1 美元。

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豐興說明，中國低價鋼品持續擾市、減產又導致原物料期貨走跌，目前看起來都是中國鋼廠在互相殺價，短期趨勢沒有改變下，狀況難以改善，要觀察螺紋鋼新國標上線，是否結束舊國標螺紋鋼的賣壓減緩。