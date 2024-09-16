鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至8.8元，預估目標價為150.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-16 12:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.95元下修至8.8元，其中最高估值10.2元，最低估值7.01元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.2(10.2)
|16.15
|17.59
|18.47
|最低值
|7.01(7.01)
|9.51
|10.58
|11.8
|平均值
|8.84(8.95)
|12.55
|13.04
|14.8
|中位數
|8.8(8.95)
|12.6
|12.71
|14.13
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,823.99億
|1,844.43億
|1,747.35億
|最低值
|1,343.85億
|1,143.07億
|1,258.96億
|平均值
|1,491.33億
|1,431.96億
|1,442.44億
|中位數
|1,460.28億
|1,403.69億
|1,403.69億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.77
|-9.06
|2.97
|23.27
|15.48
|營業收入
|1,074.43億
|636.93億
|1,119.44億
|1,701.18億
|1,472.62億
詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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