鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至2.44元，預估目標價為57.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-16 10:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.5元下修至2.44元，其中最高估值3元，最低估值2.24元，預估目標價為57.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3(3)
|4.7
|5.05
|最低值
|2.24(2.24)
|3.05
|3.6
|平均值
|2.5(2.52)
|3.72
|4.48
|中位數
|2.44(2.5)
|3.61
|4.56
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|454.25億
|494.11億
|494.12億
|最低值
|420.92億
|443.57億
|453.58億
|平均值
|434.01億
|456.90億
|473.71億
|中位數
|434.09億
|451.82億
|472.19億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.84
|1.64
|8.38
|6.28
|0.82
|營業收入
|429.51億
|385.42億
|549.68億
|569.02億
|446.22億
詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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