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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至2.44元，預估目標價為57.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-16 10:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.5元下修至2.44元，其中最高估值3元，最低估值2.24元，預估目標價為57.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3(3)4.75.05
最低值2.24(2.24)3.053.6
平均值2.5(2.52)3.724.48
中位數2.44(2.5)3.614.56

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值454.25億494.11億494.12億
最低值420.92億443.57億453.58億
平均值434.01億456.90億473.71億
中位數434.09億451.82億472.19億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.841.648.386.280.82
營業收入429.51億385.42億549.68億569.02億446.22億

詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDOW

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