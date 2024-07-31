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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至8.93元，預估目標價為152.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:17

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.79元上修至8.93元，其中最高估值12.5元，最低估值8.04元，預估目標價為152.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.5(12.5)16.1518.9415.99
最低值8.04(8.04)9.410.5812.95
平均值9.26(9.24)13.0413.7614.47
中位數8.93(8.79)12.8913.3914.47

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值2,001.18億1,844.43億1,747.35億
最低值1,241.65億1,118.76億1,270.68億
平均值1,495.64億1,441.21億1,436.68億
中位數1,452.64億1,407.70億1,381.00億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.77-9.062.9723.2715.48
營業收入1,074.43億636.93億1,119.44億1,701.18億1,472.62億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPSX

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