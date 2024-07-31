鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至8.93元，預估目標價為152.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:17
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.79元上修至8.93元，其中最高估值12.5元，最低估值8.04元，預估目標價為152.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.5(12.5)
|16.15
|18.94
|15.99
|最低值
|8.04(8.04)
|9.4
|10.58
|12.95
|平均值
|9.26(9.24)
|13.04
|13.76
|14.47
|中位數
|8.93(8.79)
|12.89
|13.39
|14.47
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2,001.18億
|1,844.43億
|1,747.35億
|最低值
|1,241.65億
|1,118.76億
|1,270.68億
|平均值
|1,495.64億
|1,441.21億
|1,436.68億
|中位數
|1,452.64億
|1,407.70億
|1,381.00億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.77
|-9.06
|2.97
|23.27
|15.48
|營業收入
|1,074.43億
|636.93億
|1,119.44億
|1,701.18億
|1,472.62億
詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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