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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至8.95元，預估目標價為154.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-24 00:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.13元下修至8.95元，其中最高估值10.19元，最低估值8.22元，預估目標價為154.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.19(10.2)16.1517.2218.47
最低值8.22(8.22)10.0610.5811.8
平均值9.1(9.18)12.9213.4414.8
中位數8.95(9.13)12.7813.114.13

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值1,823.99億1,844.43億1,747.35億
最低值1,343.85億1,143.07億1,264.91億
平均值1,497.16億1,443.77億1,443.29億
中位數1,463.63億1,403.69億1,403.69億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.77-9.062.9723.2715.48
營業收入1,074.43億636.93億1,119.44億1,701.18億1,472.62億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPSX

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