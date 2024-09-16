【總經觀點】FOMC前夕，降息幾乎已成定局，下半年全球市場行情怎麼看？

鉅亨研報 2024-09-16 12:08

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一、上週盤勢與本週大事

上週公開 CPI 數據後，八月年增率為 2.5%，降幅符合市場預期，然而核心 CPI 仍然維持在 3.2%，主要受到房租成本上升而不如預期，距離 2% 通膨目標仍有一小段距離。另外，美國總統大選的辯論會也正式讓選戰進入白熱化，雖然兩位候選人都沒有端出新菜，然而賀錦麗的表現確實將拜登的頹勢稍微搬回來，未來恐怕還得與川普持續激戰！本週關注的焦點正是大家期待已久的聯準會 FOMC 會議，除了幾乎確定的降息行動以外，究竟還有哪些重要指引可能發生呢？

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二、FOMC 重要前瞻指引 - 褐皮書的揭露

上週公開 CPI 數據後，八月年增率為 2.5%，降幅符合市場預期，然而核心 CPI 仍然維持在 3.2%，主要受到房租成本上升而不如預期，距離 2% 通膨目標仍有一小段距離。另外，美國總統大選的辯論會也正式讓選戰進入白熱化，雖然兩位候選人都沒有端出新菜，然而賀錦麗的表現確實將拜登的頹勢稍微搬回來，未來恐怕還得與川普持續激戰！本週關注的焦點正是大家期待已久的聯準會 FOMC 會議，除了幾乎確定的降息行動以外，究竟還有哪些重要指引可能發生呢？

從九月公告的褐皮書 (Beige Book) 報告中，聯準會關注整體美國經濟呈現持平或略有下滑，然而整體就業水準仍保持穩定，不過陸續有零星報告顯示，一些企業只填補了必要的職位，並減少了工作時間和班次。工資的部分溫和增長，非勞動力投入成本和銷售價格的增幅適度，大多數地區的消費支出則略有下降。

另外製造業的部分呈現下降，住宅建設、商業建設和房地產活動表現不一，大多數地區的報告顯示房屋銷售疲軟。即便如此，整體仍普遍預計經濟活動在未來幾個月將保持穩定或有所改善。

勞動力市場

最近幾週，整體就業水準保持平穩。不過由於需求和經濟前景的不確定性增加，雇主在招聘上更加謹慎，擴大員工隊伍的意願減弱。因此，求職者可能面臨更多困難，找到工作的時間也會變得更長。隨著對勞動力需求的壓力減少，員工流失率也逐步下降，企業對於提高工資的壓力隨之減輕。總體來看，工資增長溫和，具有專業技能的人才仍然短缺，這些人才的工資增幅仍較為顯著。

物價

從近期的報告與數據來看，價格溫和上漲，通膨有掌握住的趨勢。非勞動力投入成本從溫和到中度成長，整體有所緩解，但企業投入的成本略有上升，主要是受到運費和保險費用繼續上漲所致。展望未來，預期價格和成本壓力在未來幾個月將穩定或進一步減緩。

三、聯準會關注的重點

四、降息後的走勢看法

五、分析與週策略