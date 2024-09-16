國泰世華上半年臨櫃攔詐8.2億元 「國泰盾」阻詐登同業之冠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-16 13:12

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行政院長卓榮泰今 (16) 日率領金管會主委彭金隆、銀行局長莊琇媛等官員視察國泰世華銀行，並給予「國泰盾」四大聯防機制打詐行動力高度肯定，根據内政部警政署統計，國泰世華 2023 年臨櫃欄阻詐稱金額逾新台幣 12.8 億元，位居金融業之冠；今年 1 月至 6 月，臨櫃成功攔阻詐騙案件也逾 1000 件，為民眾守護超過 8.2 億元。

國泰世華銀行董事長郭明鑑致詞時表示，詐騙手法日益猖獗，深切體會反詐絕對不是一次專案或活動而已，國泰世華銀行承諾，反詐將成為我們的 DNA，持續與政府單位、警察同仁通力合作，防止民眾受到詐騙的危害，扮演民眾資產的保護者。

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行政院長卓榮泰指出，越來越多名人、財經專家、影視明星等都遭到投資詐騙的冒用，對他們個人造成嚴重影響，此外，卓榮泰也以自身經驗為例，先前家中恰巧在裝潢，因此前往銀行匯款 30 幾萬給太太，以支付給廠商裝潢款項，當時遭遇行員再三詢問、百般懷疑，最後還需出示身分證以證明配偶關係，才得以完成匯款，並笑稱「如果匯不了錢，晚上可能進不了家門」。

卓榮泰強調，打詐必須透過公私合力，公權力要強而有力，非常堅定，尤其是指揮官，必須遏止歹徒的行為，而行員則要溫柔有耐心，來了一位長者客戶，也要當成自己家人看待，把他們的錢當成是我們一起辛苦積攢下來的錢一樣，久而久之，就會成為銀行服務的金字招牌，並建立起防詐的生態系。

卓榮泰表示，在科技防詐上，政府必須進行各種宣導，公私部門做了哪些努力，並讓人民知道可以透過哪些管道查詢、通報，明年中央政府編列打詐預算 73 億元，也希望透過更嚴謹的法律，例如打詐專法，更全面地推進打詐行動，此外，數發部最近上架新的打詐平台，提供各界查詢，如果你對這個訊息有所懷疑，可以透過平台再次確認、分辨真偽。

國泰世華整合數據科技與人員培力推行之「國泰盾」豐碩成效，「國泰盾」依循行政院「打擊詐欺策略行動動綱領」架構發展阻詐藍圖，橫跨四大構面「知識盾、科技盾、關懷盾、聯盟盾」，在「知識盾」識詐宣導面，國泰世華透過各項創新宣傳手法，包含攜手警政署刑事警察局舉辦全台首場沉浸式詐騙體驗展，號召多家同業與企業響應倡議「# 說出來阻止更多人受騙」反詐觀念等，宣導觸及人數至今已逾 9300 萬人次。

「科技盾」則以 AI 打造詐騙偵測模組，強化預警機制，並升級 CUBE App 推出「卡全安全鎖」功能遏止盜刷情事；而「關懷盾」、「聯盟盾」為臨櫃關懷阻詐面向，透過深化金、警即時通報與 KYC(Know Your Customer) 流程、定期以開設識詐阻詐研習班，培訓反詐種子行員等方式，擴大臨櫃聯防攔阻成效，截至今年 8 月，阻詐教育已累計逾 10000 人次參與，警銀協力超過 2000 次，獲得政府表揚的同仁超過 5000 人，阻詐成效卓著。

銀行局副局長童政彰指出，金融業積極透過 AI 技術，不斷地去讓機器學習，了解到詐團最新手法，並很快的傳送到所有通路去，就是要在第一時間，讓通路接觸到最新的手法，就有辦法去做辨識，在打詐的過程裡，相關科技包括 AI 的導入，絕對是重中之重。