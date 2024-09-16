瑞昱明年獲利成長面挑戰 外資雙降評、目標價砍至420元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-16 10:24

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台股近期修正，外資也陸續修正對電子股的評價，今 (16) 日出具報告指出，瑞昱 (2379-TW) 明年受 PC 成長力道有限、Wi-Fi 業績衰退、營益率下滑，整體獲利恐難優於今年，表現也低於市場預期，因此一口氣將評等從優於大盤調降至劣於大盤，目標價更從 707 元砍至 420 元。

瑞昱今日受外資降評利空影響，開盤即重挫表態，最低下探至 462.5 元，重挫超過 8%，回測台股上月暴跌時的低點，成交量也爆大量、成交值則位居台股前十名。

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外資預期，AI PC 將加速 PC 更換週期，也對 Windows on Arm (WoA) 長期發展持樂觀態度，但 PC 產業復甦的關鍵可能取決於價格，加上 WoA 近期銷售狀況低預期，瑞昱有 30-35% 營收來自 PC 半導體，也隱含明年成長空間有限。

外資補充，瑞昱過往憑藉多元的產品組合與市占率增長，往往在半導體景氣低迷時期優於大盤表現，但明年主要成長業務包括藍牙和車用乙太網僅佔營收的 17%，不足以抵消其他業務成長放緩。