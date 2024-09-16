卓榮泰強調「農漁優先」 允簡化流程助綠能業者接軌漁電共生

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-16 09:49

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關心我國綠能產業發展情形，行政院長卓榮泰昨（15）日前往臺南市七股大亞志光案場參訪漁電共生推動成果時表示，「農漁優先」是政府發展綠能政策的目標，他已要求相關單位訂立綠能產業透明回饋機制，並簡化申請及核定流程，讓農漁民獲得合理補償與回饋，同時協助綠能業者以最快速度順利進入政府所審查公告的漁電共生專區案場，並透過「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」，積極打擊綠能產業犯罪情事。

卓榮泰指出，他前來有三大目的，第一，再度重申「農漁優先」是政府發展綠能政策的目標，絕不能在發展綠能過程中，影響、傷害及剝奪農漁民基本權利，應讓農漁民獲得合理補償與回饋，並充分保障其權益，絕不能打折扣。

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第二，大亞志光案場為經濟部推薦的模範漁電共生案場，他要感謝大亞集團配合政府重要能源政策，並與在地養殖漁民充分溝通，促進人與環境和諧共生。

第三，他要瞭解目前還有多少問題尚待解決，應在最短時間內予以處理。尤其在綠能發展過程中，應全面審視是否仍有不肖公務員、地方民意代表、幫派集團相互勾結，在背後進行操控或介入經營等不法情事，檢調單位應積極偵查、全力打擊，掃除所有障礙，才有助於國家重大能源政策繼續向前推進。

卓榮泰強調，綠能產業犯罪問題如長期無法解決，不僅執政團隊無法向人民交代，更會影響我國政府清廉度的國際評比。對此，他於本（9）月 2 日主持的行政院治安會報上，便要求訂立公開、合理的綠能產業透明回饋機制，並簡化申請及核定流程，杜絕人謀不臧，請經濟部能源署持續展現積極作為。

卓榮泰認為，在發展綠能產業過程中，面對地方居民不同意見或要求增加補償金或回饋金等問題，只要符合合理制度規範，政府應協助解決，不應將問題留給業者，這對業者相當不公平，也是政府在推卸責任。此外，中央及地方政府應拿出公權力，站在第一線協助綠能業者以最快速度順利進入政府所審查公告的漁電共生專區案場，有效阻絕地方惡勢力暗中操作，對業者予取予求。

卓榮泰進一步指出，政府已成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」，鼓勵業者與民眾對不法情事提出檢舉，檢調單位接獲舉報後，將全力偵辦。

卓榮泰指出，能源轉型是國家重要政策，賴總統上任後，持續推動第二次能源轉型，發展多元綠能，而太陽光電又為其中重要的再生能源之一。政府的責任在為人民解決問題，同時臺灣在全球產業供應鏈上扮演舉足輕重的角色，因此臺灣對世界也有責任，必須推動綠能產業的發展，穩定臺灣供電。