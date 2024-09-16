國際技能競賽 台灣代表團總獎牌數43面 奪2金3銀10銅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-16 18:49

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第 47 屆國際技能競賽（WorldSkills Competition）9 月 10 日至 15 日在法國里昂舉辦，並於法國第三大的安盟體育場隆重閉幕。本次競賽吸引約 1,400 名來自全球 69 國家的頂尖年輕技職人才，競爭激烈，臺灣好手勇奪 2 金 3 銀 10 銅 28 優勝，共計 43 面獎牌，選手得牌率達 86%，總獎牌數及得牌率均創近 3 屆最佳；臺灣更在 69 個參賽國家總成績排名第 4。

本屆賽事是疫後重新恢復集中競賽，各國積極備賽爭取好成績，也象徵各國更重視青年技能發展。我國組團遠赴法國里昂參賽，必須克服時差、住宿飲食、場地機具設備及競賽規則的改變，對國手及陪訓團隊都是很大的挑戰。勞動部長何佩珊特別感謝所有國手和培訓團隊的辛勤付出及努力不懈的精神。何佩珊表示，國手的精湛表現不僅提升了臺灣在國際技能領域的聲譽，也激勵了更多年輕人投身技術的學習，追求卓越。

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我國在此次競賽中派出了 50 個職類 58 名國手及表演賽 1 個職類 1 名選手參賽，展現優異的技能水平和奮戰到底的職人精神，最終共奪得 2 金 3 銀 10 銅 28 優勝的優秀成績，再次在國際上擦亮臺灣技能國家的招牌。獲得金牌的職類及國手為「家具木工」職類蔡昀融及「冷凍空調」職類陳思源，其中，「家具木工」職類蔡昀融更榮獲我國最佳選手獎。

勞動部勞動力發展署將於代表團返國後辦理頒獎典禮，表彰國手及培訓團隊的卓越貢獻、辛勤努力。此次競賽的成功經驗和傑出成績，不僅展示了我國技職人才的實力，更期望能夠鼓勵更多年輕人投身技職學習與發展，提升整體技職水準，對接產業所需人才，為臺灣創造更多榮耀。