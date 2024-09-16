俄羅斯央行意外大舉升息為哪樁？ 專家：除通膨居高不下外 還擔心這件事

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-16 10:54

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俄烏戰爭持續進行之際，俄羅斯央行繼今年 7 月升息 8 碼 (200 個基點) 後，再度於上周五 (13 日) 宣佈升息 4 碼 (100 個基點) 至 19%，是今年內第二次升息，但此舉出乎市場意料之外，專家則認為是為了緩解國內持續增加的通膨壓力。

為抑制通膨，俄羅斯央行此前已多次升息，但俄國國內融資熱度不減反增。截至今年 6 月，俄國商業貸款量年增逾 20%，無抵押消費貸款增加 3.5 兆盧布。

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分析人士認為，融資大增情況下，消費需求受大幅刺激，並導致通膨水位進一步上升。

俄國央行副總裁阿列克謝 · 扎博特金日前表示，關鍵利率是影響通膨主要且有效的工具，但俄國經濟對央行關鍵利率的敏感度有所降低，在這種情況下恐必須對關鍵利率進行更大力度調整。

俄國總統普丁近日也召開經濟專題會議，討論 2030 年前國家經濟政策主要方向以及國家發展目標的實施。普丁表示，經濟指標顯示俄國工業、農業、服務業總體向好，企業和勞動市場運行平穩，但仍需要強化實體經濟的積極趨勢，支援企業在發展新產業、創造就業和人才培訓方面投資。綜合各方面條件看，隨著內外部形勢變化，俄國須用更大力道調整宏觀經濟政策來克服不利因素。



普丁在會上對通膨同樣予以特別關注，並稱政府和央行應注意提高在降低通膨採取協調行動的有效性，系統性對抗通膨，增加商品和服務供應以滿足國內需求。

外部壓力也是俄國通膨居高不下的原因之一，根據俄羅聯邦海關總署數據，在制裁背景下，俄國貿易持續萎縮，今年上半年進口額下降，其中自歐盟進口減少 14.1% 至 349 億美元，自美進口也減少 15.8% 至 69 億美元，而在俄烏衝突前的 2021 年上半年，自歐美進口額分別為 448 億美元和 84 億美元。

分析人士指出，俄國是對國際市場大宗商品週期敏感度最高的國家之一，全球經濟成長放緩都伴隨著大宗商品價格走疲，國際油價下滑恐將對盧布造成不利影響，並導致俄國出口收入減少，經濟活動承受更大壓力。