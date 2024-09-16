靠低價在全球殺瘋了！Temu來勢洶洶 緊追亞馬遜成全球第二大電商巨頭

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-16 11:33

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拼多多 (PDD-US) 正成為亞馬遜 (AMZN-US) 最大競爭對手，最新數據顯示前者海外平台拼多多 Temu 在推出兩年後，直接超越 eBay 成為全球訪問量第二大的電商網站，僅次於亞馬遜，且 Temu 是過去十年內唯一一家進入訪問量前 20 名的電商。

Temu 在全球持續擴張且影響力不斷提升，攪動原本的電商市場格局，且越來越受全球消費者歡迎。根據 SimilarWeb 數據，Temu.com 每月訪問量接近 7 億次，業務遍及 79 國，其中只有四分之一來自美國，而亞馬遜訪問量為 27 億次，幾乎全部來自美國使用者。

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Temu 的發展速度可謂令人驚訝，前年 9 月正式上線 Temu，首選地是北美市場，其中美國是主要市場，僅推出幾周便登頂美國 Google Play 購物類軟體下載榜第一，成為美國下載次數最多的購物 App。

在美國站穩腳跟的同時，Temu 繼續向全球市場擴張，包括歐洲、東亞、南非、東南亞、非洲、拉美均有 Temu 的身影，並在去年 3 月開始進軍歐洲市場，很快受到了英國、法國、德國、義大利、西班牙等主要國家消費者的歡迎。

今年，Temu 繼續放大招，從 7 月起已正式開放給擁有歐盟實體的企業註冊，包括德國、法國、義大利、西班牙、英國和荷蘭企業，而且目前不收取任何基本費用或銷售傭金。這意味著 Temu 向歐洲本土店開放註冊，歐洲商家入駐 Temu 的門檻降低。

今年 3 月，Temu 還推出半託管模式，允許全託管商家選擇半託管，讓備貨在海外倉的商家，可根據訂單自行決定倉儲物流方案，不用由平台全權負責跨境物流和尾端派送，並減少選品步驟，這有助於商家靈活調整物流策略，降低成本、提高配送效率或優化客戶體驗。

在東南亞，繼去年進入馬來西亞和菲律賓後，今年 7 月 Temu 正式上線泰國，這也是它在東南亞的第三個市場，緊接又陸續進入韓國與日本。

快速崛起的 Temu 無疑正威脅亞馬遜作為全球最大電商巨頭的地位，其中一個明顯特徵是，Temu 在全球網站上跟亞馬遜市場大多重疊。兩家公司競爭的市場明顯為具備巨大發展潛力和吸引力的區域。

作為 Temu 起家的地方，美國市場同樣是亞馬遜的主戰場，去年亞馬遜在美國市佔率為 39.6%，根據 eMarketer 發佈的最新預測數據，今年亞馬遜將佔據美國零售電商銷售額的 40.4%。

但 Temu 上線短短兩年內，據悉已成功佔據美國零售市場 17% 市佔率，幾乎是亞馬遜市佔率的一半，按此速度發展，距離超過亞馬遜並不遠了。

市場情報公司 Sensor Tower 指出，2024 年 Temu 在美國的應用程式下載量持續成長，穩居 iOS 與 Android 平台應用商店榜首。

此外，美國市場今年占 Temu 總銷售額的 60%，但根據《The Information》報導，Temu 設下明年美國市場商品銷售額佔比從當前 60% 降至 30% 的目標。不難看出，Temu 正積極尋求全球化發展的多元化路徑，不再僅僅依賴美國市場作為主要成長引擎，以減輕對美國市場過度依賴和降低潛在的市場風險。

而 Temu 能在全球市場做得風生水起的重要原因主要是複製拼多多的打法，做到極致低價，再加上投入高昂的廣告費，在臉書、Instagram 等管道投放廣告，進一步擴大品牌曝光度。

數據顯示，從去年 1 月到 11 月，Temu 廣告支出年增高達 10 倍，全年在美國的行銷費用更逼近 30 億美元大關。

Temu 也正成為中國電商「出海四小龍」之一，根據 data.ai 發佈的 2023 年 iOS 全球購物類 App 滲透率排行數據，出海四小龍佔據關鍵位置，對亞馬遜構成直接威脅。