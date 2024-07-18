鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至10.94元，預估目標價為184.25元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 14:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對諾可(NUE-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.11元下修至10.94元，其中最高估值13元，最低估值8.3元，預估目標價為184.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|13(13)
|15.01
|15.2
|最低值
|8.3(9.25)
|7.75
|10.85
|平均值
|10.76(11)
|12.01
|13
|中位數
|10.94(11.11)
|12.19
|13.12
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|331.12億
|355.58億
|361.40億
|最低值
|286.63億
|288.34億
|321.26億
|平均值
|307.27億
|320.18億
|344.67億
|中位數
|305.88億
|323.72億
|343.33億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.14
|2.36
|23.16
|28.79
|18.00
|營業收入
|225.89億
|201.40億
|364.84億
|415.12億
|347.14億
詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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