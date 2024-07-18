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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至10.94元，預估目標價為184.25元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 14:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對諾可(NUE-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.11元下修至10.94元，其中最高估值13元，最低估值8.3元，預估目標價為184.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值13(13)15.0115.2
最低值8.3(9.25)7.7510.85
平均值10.76(11)12.0113
中位數10.94(11.11)12.1913.12

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值331.12億355.58億361.40億
最低值286.63億288.34億321.26億
平均值307.27億320.18億344.67億
中位數305.88億323.72億343.33億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.142.3623.1628.7918.00
營業收入225.89億201.40億364.84億415.12億347.14億

詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNUE

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