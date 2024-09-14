search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈熱門股〉台新金轉換價超車中信金 外資連11買新光金坐收漁利

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-14 10:06

cover image of news article
〈熱門股〉台新金轉換價超車中信金 外資連11買卡位新光金。(鉅亨網資料照)

新光金 (2888-TW) 搶親大戲成為本周股民最關注的焦點，中信金 (2891-TW) 公開收購案補件後，仍在金管會審查，新新併則於 11 日敲定提高「聘金」，若以 13 日收盤價計算，台新金 (2887-TW) 轉換價來到每股 14.35 元，成功超車中信金每股 14.28 元，不過，每日股價波動大，僅供投資人參考。

在鷸蚌相爭下，外資嗅到新光金的投資機會，已經連 11 買，積極卡位，累計敲進 49.3 萬張，外資樂見比價效應，坐收漁翁之利。新光金 9/13 股價以 13.4 元作收，若從本波併購題材發酵的起漲點 10.85 元開始計算，不到 1 個月的時間，累計漲幅高達 23.5%。


台新金及新光金日前召開臨時董事會通過，以台新金 0.672 股普通股加計 0.175 股辛種特別股，換取新光金 1 股普通股，台新金 9/13 收盤價為 18.75 元，轉換價來到每股 14.35 元。

至於中信金提出的公開收購方案，預計每股收購對價約為 1 股新光金普通股換發中信金 0.3132 股及現金約 4.09 元，以取得新光金 10% 至 51% 股權。中信金 9/13 收盤價 32.55 元，轉換價約為每股 14.28 元。

台新金調整換股比例後，轉換價已經悄悄超越中信金，公司表示，近日會將相關資訊提交給證交所，無法再進行異動，也就是說，現在的換股比例是最終方案，接著將迎接 10/9 股臨會。

中信金公開收購新光金方案日前已經完成補件，正由金管會審查中，不過，市場人士認為，下周還是有機會再提高出價應戰，是否讓合意及非合意併購同時進行，就看主管機關最終如何決斷。

 
 

 

文章標籤

台新金新光金中信金併購

相關行情

台股首頁我要存股
新光金13.40.75%
中信金32.551.24%
台新金18.752.46%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9.52
加權指數法興(售) 槓桿5.68

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標上漲股

偏強
新光金

76.47%

勝率
中弱短強
台新金

70.83%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏弱
中信金

73.68%

勝率
中弱短強
台新金

70.83%

勝率

#上升三法

中弱短強
台新金

70.83%

勝率

#均線指標上攻

中弱短強
台新金

70.83%

勝率

#動能均線獲利股

中弱短強
台新金

70.83%

勝率

延伸閱讀


Empty