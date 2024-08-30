【量大強漲股整理】機器人股續攻向上，有機會續航?多元題材該如掌握?

鉅亨研報 2024-09-03 17:23

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資再提款 60.06 億元，呈現連 10 賣；自營賣超 59.25 億元；投信買超 60.17 億元；三大法人合計賣超 59.15 億元。

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週一美股因勞動節休市一天，台股今日呈現震盪格局，中小型股回檔，電子權值股整理，金融下挫，台股今天早盤最高達 22303.5 點，力拚站穩 22300 點，但盤中翻黑，高低震盪逾百點，主要在於市場觀望氣氛濃，指數上攻力道有限，持續呈現震盪整理的態勢，指數終場開高走低，下跌 142.89 點，收在 22092.21 點，成交量 2897.13 億，近期量能持續無法有效放大下就是橫盤整理格局；市場上靜待周五公布的非農就業報告，加上明天就是 9/4 半導體展開幕, 即將公布的美國 PMI, 企業九月營收，都將牽動未來的行情。

個股方面；權值股，(2330-TW)台積電，下跌 0.84%，收在 940 元，台積電最先進的埃米級 A16 製程「未量產先轟動」，業界傳出，不僅大客戶 (AAPL-US) 蘋果已預訂 A16 首批產能，AI 界當紅炸子雞 OpenAI 也因自研 AI 晶片長期需求，加入預訂 A16 產能，成為台積電 AI 相關訂單能見度拉長的重要推手；(2317-TW)鴻海，上漲 1.09%，收在 185 元，旗下鴻海研究院與 SEMICON Taiwan 再次攜手合作，將於 9 月 4 日在南港展覽館 1 館，共同舉辦「功率暨光電半導體論壇／NExT Forum」，匯聚半導體產業巨擘，探討未來多元應用的技術進展與市場趨勢；(2454-TW)聯發科，下跌 0.41%，收在 1220 元，全新 5G 旗艦晶片「天璣 9400」預計 10 月亮相，不僅首款 3 奈米 5G 晶片，在繪圖晶片（GPU)性能與能耗更是大躍進，價格也有望提高，是後續大咬 AI 手機商機的搶單利器，伴隨單價提高，將大幅挹注營收。



個股表現方面，強勢股集中在機器人族群上面，代表股 (5483-TW) 台灣精銳，雖受列注意股，今股價仍穩定上走，亮燈漲停；不僅上半年業績亮眼除本業獲利成長外，業外收益貢獻 3.32 億元也是推升獲利大幅成長主因之一，多元題材加持的它更因為轉投資日月千禧酒店預期維持去年水準(橫跨旅遊業)，並且將進駐【亞馬遜物流】倉庫，造成 8 月股價持續走高，台灣精銳在精密行星減速機具領先地位，應用涵蓋半導體, 醫療, 物流倉儲, 車用, 機器人等，以地區來看，北美市場表現相對穩定，中國及歐洲等市場則有待改善，亞洲市場受惠供應鏈重組下，今年營運也可望成長。展望 2024 年，物流倉儲大客戶受惠於全球業務成長，推升相關訂單需求，整體下半年營收有機會優於上半年，全年獲利可望超越去年 10.89 元，並有機會挑戰 2022 年新高水準。

工具機的 (4562-TW) 穎漢，加入 4 日開幕的台北國際半導體展，激勵股價漲停，(8374-TW)羅昇，亮燈漲停，其他電子類股 (2464-TW) 盟立，一度強漲 7.9%，擁有雙成長題材，2024 年不僅已經接到 CoWoS 設備訂單，預計 2024Q3 開始出貨，而且 2024 年 4 月盟立子公司，盟立自動化科技也和其他企業合資成立新公司「 深圳市科盟創新機器人科技」搶攻中國大陸人形機器人市場，未來成長可期，（2359-TW)所羅門，小漲 0.64；(2365-TW)昆盈，早盤一度大漲逾 7%，自有品牌 Genius 代理銷售任天堂電腦周邊產品，也從電腦周邊設備跨足到 AI 機器人領域，後續發展值得期待，今年積極開發新市場，中南美洲方面，將切入巴西, 墨西哥以及中美洲，股價有望續攻向上，多元題材股 (8076-TW) 伍豐，昨日發動向上後，今天續攻向上，持股 9.4％的 (6869) 雲豹能源，多元題材加持下，有望繼續走高相關的機器人股持續有亮眼表現!

佳螢一再強調的九月分兩大主軸

1. 蘋果概念股

2. 國際半導體展的四大主流 (CoWos+CPO+FOLP + 半導體)

將會貫穿整個九月份的行情!!

領先預告的 CPO 黑馬股，(3081-TW) 聯亞，再度創新高!

(3081-TW) 聯亞，上漲 2.64%，收在 194.5 元，7 月營收 1.05 億，年增 89%，全球 CSP(雲端服務提供商)data center 出貨主力依然是 400G，但是聯亞客戶已經開始進行 800G 升級，聯亞有機會成為 800G 升級商機首波受惠者。

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9/3 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(4583-TW) 台灣精銳

(4562-TW) 穎漢

(1540-TW) 喬福

(3058-TW) 立德

(6405-TW) 悅城

(1735-TW) 日勝化

(4989-TW) 榮科

(3669-TW) 圓展

(2233-TW) 宇隆

(2383-TW) 台光電

(2368-TW) 金像電

(2420-TW) 新巨

(3617-TW) 碩天

(1539-TW) 巨庭

(2316-TW) 楠梓電

(2464-TW) 盟立

9/3 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(6114-TW) 久威

(4510-TW) 高鋒

(4563-TW) 百德

(4561-TW) 健椿

(5536-TW) 聖暉 *

(3066-TW) 李洲

(6231-TW) 系微

(4534-TW) 慶騰

(4303-TW) 信立

(3577-TW) 泓格

(3558-TW) 神準

(3581-TW) 博磊

(8076-TW) 伍豐

(6187-TW) 萬潤

(5315-TW) 光聯

(3081-TW) 聯亞

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師