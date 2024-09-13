宏碁推出頂級電競螢幕Predator X27U F3 以480Hz刷新率領先業界

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-13 15:14

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PC 品牌廠宏碁 (2353-TW) 今 (13) 日發表全新 27 吋 OLED 電競螢幕 Predator X27U F3，以領先業界的 480Hz 刷新率，鞏固其在高端電競螢幕市場的領導地位。

Predator X27U F3 擁有 WQHD 2K 解析度、0.01 毫秒極速反應時間，並支援 AMD FreeSync Premium Pro 和 Nvidia G-Sync 技術，大幅減少畫面撕裂和延遲現象。螢幕具 99% DCI-P3 廣色域和 HDR10 認證，配合 VESA DisplayHDR True Black 400 技術，呈現深邃的黑色層次和細膩色彩。

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宏碁表示，X27U F3 是台灣首款引進的 480Hz OLED 電競螢幕，針對專業電競玩家和高端遊戲愛好者設計，X27U F3 在規格上領先同業，是目前 27 吋 OLED 中最頂級的 QHD 480Hz 產品，致力於在高端電競螢幕市場保持領先地位。