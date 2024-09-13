併購案對價規劃之我思

會計師事務所國際內部稽核師 曾鈺婷 2024-09-13 15:19

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近日金融市場最熱鬧的消息莫過於新光金控最後花落誰家，不過最感欣慰的或許是去年改選獲得勝利的改革派，在短期間內把新光金徹底改頭換面，甚至上半年還能交出亮麗成績，實屬不易。所以股東委託支持選出的董事會，是很優質的經營團隊，新光金股東也應該對去年全力支持改革派乙事感到驕傲。

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中信金本次打算收購新光金 51% 股權，需要現金 370 億元以及普通股 5,728 佰萬股。然以中信金控公告的上半年財報來看，可以發覺二件事，帳上現金遠低於所需之 370 億元、而要發行普通股也要先經過修章才能達成，所以合理推測中信金此次發動公開收購，極大可能是倉促為之而非有完整規劃，否則中信金應公開其收購現金來源為何，若以舉債方式為之時之各種財務比率影響數，才能好好說服投資人。

另外以現金收購為主的作法，固然對投資者具有吸引力，但恐怕忽略新光金控是以壽險為主的公司，未來在面對 IFRS17 及 ICS 所需資本需求時，仍應適度保留現金作為支應，否則也可能無法及時增資。

反觀台新金本次之出價，於 9 月 11 日提出調整後，台新金每股轉換價格所隱含的新光金控每股價格為 14.18 元；然以今 (9/13) 日收盤價來看(台新金 18.75 元、中信金 32.55 元)，台新金對新光金的隱含出價已高過中信金的隱含出價。因為是百分之百換股，所以沒有現金支付問題。