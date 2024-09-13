風險偏好強勁 德銀調升標普年底目標價至5750點

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-13 17:30

‌



德意志銀行周五 (12 日) 發布報告，將標普 500 指數的年終目標從 5500 點上調至 5750 點，理由是在強勁的風險偏好推動下，股票回購增加、企業獲利強勁，和資金流入強勁。他們還認為，股市 8 月以來的回調看來「已經完成」。

‌



根據德銀這一新目標價，較標普周四收盤價 5595.76 點上漲 2.75%。

今年美國降息預期的上升，以及圍繞人工智慧 (AI) 的炒作，提振了標普 500 指數，許多券商提高了年度目標，一些券商預計 2024 年底該，指數將高達 6000 點。

德意志銀行在今年 5 月，將標普指數的年終目標上調至 5500 點，希望依靠強勁的企業獲利來支持股票估值。

德銀表示，由於擔心勞動力市場疲軟和科技股評級下調，近期股市在 8 月份出現回調，目前看來「已經完成」，倉位將隨著盈利增長而回落。

他們補充說，隨著 8 月份就業人數成長與年初至今相比趨於穩定，對勞動市場降溫的擔憂已經平息。

以美國股市首席分析師 Binky Chadha 為首的團隊表示，將推動市場走強的一些因素，包括從「去庫存轉向重新庫存」、科技股以外資本支出的增加、製造業更廣泛的復甦以及消費者信心的增強等。