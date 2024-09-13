創紀錄！「賀川首辯」後24小時內 賀錦麗吸金4,700萬美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-13 19:20

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「賀川首辯」進一步增強了美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗的吸金能力。

據美國《CNBC》周四（12 日）報導，賀錦麗競選團隊發言人表示，賀錦麗在周二晚上與前總統、共和黨總統候選人川普辯論後 24 小時內籌集了 4,700 萬美元的資金。

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值得注意的是，這是賀錦麗投入總統選戰以來最大 24 小時籌款額。賀錦麗競選團隊表示，這 4,700 萬美元來自近 60 萬名個人捐贈者。

對賀錦麗籌款活動來說，這一巨額數字是又一次提振。自從美國總統拜登今年 7 月宣布退選以來，她的籌款活動一直勢不可擋。

賀錦麗競選團隊在宣布最新籌款金額時警告，不要宣稱辯論是賀錦麗的勝利，因為在 11 月到來之前，競選團隊還有很長的路要走，而且資金仍透過政治行動委員會和外部團體流向川普。

川普和賀錦麗周二舉行首場電視辯論，針對經濟、墮胎、移民、以哈戰爭、烏克蘭戰爭等問題，唇槍舌戰。

賀錦麗普遍被視為是這場辯論的贏家。她表現得更加沉著冷靜，並多次誘使川普偏離自己的觀點。