西方是否准烏軍用遠程飛彈攻擊俄本土？英媒指「這個人」已發出最強烈暗示

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-13 12:32

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多家外媒近日引述知情人士報導稱以美國為首的西方國家擬允許烏克蘭使用巡弋飛彈對俄羅斯領土進行遠程攻擊，美國總統拜登今 (13) 日與英國首相施凱爾會面時也將討論此事。美英本週曾示意，對烏克蘭請求強化深入打擊俄羅斯領土的能力持開放態度。

英國《泰晤士報》週四 (12 日) 引述匿名消息人士，美國總統拜登可能會決定批准烏克蘭總統澤倫斯基使用英國「暴風影」飛彈及法國同型飛彈「SCALP-EG」襲擊俄羅斯境內目標，但仍不允許使用美國的 ATACMS（陸軍戰術導彈系統）飛彈。

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近幾個月，烏克蘭總統澤倫斯基一直希望能獲得許可，使用美國的陸軍戰術導彈系統 (ATACMS) 和「暴風影」巡航導彈（Storm 打擊俄羅斯境內的軍事基地，以限制莫斯科發動攻擊的能力。

白宮發言人週四在評論授權烏軍使用美國武器對俄羅斯領土進行打擊的前景時表示，美國打算向基輔提供自衛所需的一切，「我們的重點是為烏克蘭提供自衛和奪回領土所需的一切。」

美國國務卿布林肯和英國外交大臣拉米週三 (11 日) 罕見地一同前往基輔訪問，並跟澤倫斯基及其新任命的一眾官員舉行會談，期間還分別宣布再向烏克蘭提供超過 7 億美元的人道主義援助，以及 7.82 億美元的援助和貸款擔保。

布林肯在記者會上表示，會談重點包括戰場局勢、烏克蘭的目標以及未來取得成功所需的條件”，遠端火力也是討論的主題之一。「就美國而言，隨著需求改變與戰場變化，我們已經進行調整和適應。我毫不懷疑，隨著事態的發展，我們將繼續這樣做。」

拉米也說：「我們今天與澤倫斯基總統進行了詳細交談，認識到烏克蘭現在處於前線。 我們致力於在這個關鍵時刻支持烏克蘭。

英國《衛報》報導指出，布林肯在基輔的發言已經發出了迄今最強烈的暗示，白宮即將解除對烏克蘭使用西方提供的遠端武器打擊俄羅斯境內關鍵軍事目標的限制，據悉美國私底下已做出決定。此外，英國政府消息人士表示，英方決定允許烏克蘭使用該國的「風暴陰影」巡航導彈打擊俄境內目標。該消息人士指出，若沒有就「暴風影」做出積極決定，布林肯和拉米聯合訪問基輔以及會見澤倫斯基的事情就不會發生。

與此同時，俄羅斯總統普丁週四也警告，開放武器攻擊限制意味著俄羅斯與北約進入「全面戰爭」。他指出，當北約國家代表談論允許基輔使用西方提供烏軍飛彈系統打擊俄羅斯腹地「合法目標」的計畫時，他們「應該清楚自己在玩什麼」。