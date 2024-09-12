〈陸港盤後〉市場信心低落 滬指面臨2,700點保衛戰
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-12 16:30
中國 A 股市場三大指數周四（12 日）收盤同步走低，滬指面臨 2,700 點保衛戰，凸顯投資人對中國企業獲利和國內經濟缺乏信心。
滬指周四收盤跌 0.17% 報 2,717.12 點，深證成指跌 0.63% 報 8,054.24 點，創業板指跌 0.42% 報 1,551.81 點，兩市成交額合計人民幣 5,156 億元。
滬深 300 指數周四收盤跌 0.4%，自 5 月高點以來已經跌掉 14% 左右。
半導體、食品飲料、汽車、釀酒、零售、醫藥類股走低，保險、煤炭、銀行、電力、石油、房地產族群走高。
香港恒生指數周四收盤漲 0.77%，報 17,240.39 點，恒生科技指數漲 0.71%，報 3,475.25 點。
《彭博》周四指出，中國長達數年的房市危機，拖累了消費，提高中國達成全年經濟成長目標的難度，人們對經濟在短時間內復甦的信心也已經下滑。
與此同時，在美國 11 月總統大選登場前，地緣政治緊張局勢加劇，無疑對市場信心又是一記重拳。民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨總統候選人川普，周三在辯論中也都強化了反中言論。
星展銀行資深經濟學家周洪禮（Nathan Chow）表示，通縮壓力、消費疲軟、房地產市場持續低迷等挑戰，已經變得顯而易見，投資人看到了這些風險，市場氛圍快速轉為看跌。
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