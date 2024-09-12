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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rentokil Initial Plc. - ADR(RTO-US)EPS預估下修至1.46元，預估目標價為31.33元

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 14:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Rentokil Initial Plc. - ADR(RTO-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.49元下修至1.46元，其中最高估值1.52元，最低估值1.33元，預估目標價為31.33元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.52(1.52)1.691.962.08
最低值1.33(1.34)1.451.622.08
平均值1.44(1.45)1.591.772.08
中位數1.46(1.49)1.651.82.08

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值71.33億74.36億78.97億84.45億
最低值68.13億70.87億73.65億84.45億
平均值70.33億72.65億75.78億84.45億
中位數70.36億72.50億75.74億84.45億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.980.640.970.710.94
營業收入34.14億36.03億40.63億45.75億66.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Rentokil Initial Plc. - ADR(RTO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRTO

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