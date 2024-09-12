鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rentokil Initial Plc. - ADR(RTO-US)EPS預估下修至1.46元，預估目標價為31.33元
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 14:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Rentokil Initial Plc. - ADR(RTO-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.49元下修至1.46元，其中最高估值1.52元，最低估值1.33元，預估目標價為31.33元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.52(1.52)
|1.69
|1.96
|2.08
|最低值
|1.33(1.34)
|1.45
|1.62
|2.08
|平均值
|1.44(1.45)
|1.59
|1.77
|2.08
|中位數
|1.46(1.49)
|1.65
|1.8
|2.08
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|71.33億
|74.36億
|78.97億
|84.45億
|最低值
|68.13億
|70.87億
|73.65億
|84.45億
|平均值
|70.33億
|72.65億
|75.78億
|84.45億
|中位數
|70.36億
|72.50億
|75.74億
|84.45億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.98
|0.64
|0.97
|0.71
|0.94
|營業收入
|34.14億
|36.03億
|40.63億
|45.75億
|66.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Rentokil Initial Plc. - ADR(RTO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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