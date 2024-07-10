search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.6元，預估目標價為56.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:16

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.66元下修至1.6元，其中最高估值2.46元，最低估值1.06元，預估目標價為56.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.46(2.65)3.2542.6
最低值1.06(1.06)1.251.672
平均值1.65(1.66)2.232.752.3
中位數1.6(1.66)2.182.722.3

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值280.80億344.27億348.35億306.24億
最低值234.39億232.95億234.66億242.87億
平均值254.69億272.30億277.19億274.56億
中位數251.16億262.52億270.63億274.56億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.170.412.902.391.28
營業收入143.56億138.72億223.57億233.34億227.07億

詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFCX

相關行情

台股首頁我要存股
費利浦·麥克莫蘭銅金公司50.8-0.65%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty