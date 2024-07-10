鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.6元，預估目標價為56.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:16
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.66元下修至1.6元，其中最高估值2.46元，最低估值1.06元，預估目標價為56.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.46(2.65)
|3.25
|4
|2.6
|最低值
|1.06(1.06)
|1.25
|1.67
|2
|平均值
|1.65(1.66)
|2.23
|2.75
|2.3
|中位數
|1.6(1.66)
|2.18
|2.72
|2.3
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|280.80億
|344.27億
|348.35億
|306.24億
|最低值
|234.39億
|232.95億
|234.66億
|242.87億
|平均值
|254.69億
|272.30億
|277.19億
|274.56億
|中位數
|251.16億
|262.52億
|270.63億
|274.56億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.17
|0.41
|2.90
|2.39
|1.28
|營業收入
|143.56億
|138.72億
|223.57億
|233.34億
|227.07億
詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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