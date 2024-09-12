政院拍板！當沖稅減半再延長3年至116年底

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-12 17:11

‌



為維持交易動能及促進證券市場穩定發展，行政院院會今（12）日通過財政部擬具的「證券交易稅條例」第 2 條之 2、第 12 條修正草案，延長當沖降稅措施 3 年至 116 年 12 月 31 日，將函請立法院審議。財政部表示，當沖降稅再延長上路後，預估 2025 至 2027 年，日均交易量能可望達 4,000 億至 4,500 億元。

行政院長卓榮泰表示，現股當沖交易證券交易稅降稅措施自 106 年 4 月實施至今，股巿成交量增加、流動性提升，發揮活絡交易的造市功能。為維持交易動能及促進證券市場穩定發展，有必要延長當沖降稅措施 3 年至 116 年 12 月 31 日。

‌



卓榮泰進一步指出，本案送請立法院審議後，請財政部會同金管會積極與立法院朝野各黨團溝通，於本（113）年底前完成修法。

本案修正要點為證券交易稅條例第 2 條之 2，同一證券商受託買賣或證券商自行買賣現股當日沖銷交易，證券交易稅稅率為 1.5‰之施行期限，將延長至 116 年 12 月 31 日止。

據金管會研析，當沖降稅措施自 2017 年 4 月 28 日實施以來成效符合預期目標，財政部長莊翠雲曾在立法院備詢時答覆，該部同意當沖降稅措施延長適用期限，但考量證券市場易受國際政治及經濟情勢變動影響，宜維持機動調整彈性，實施期限不宜過長，並與金管會協商後達成共識，當沖降稅措施再延長 3 年，亦即至 2027 年 12 月 31 日，以適時檢討實施效果，滾動調整。