財部放利多 當沖降稅第三度延長至2027年底
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-08 11:02
財政部大放股市利多！將在今年底屆期的「當沖降稅」將第 3 度延長，財政部長莊翠雲昨（7）日表示，已和金管會達成共識，將第 3 度讓「當沖降稅」再延長 3 年，至 2027 年 12 月底，稅率維持千分之 1.5。她強調，當沖降稅的共識達成已久，與近期股市高低震盪無關。
為提升市場動能，現股當沖稅率減半，由千分之 3 降至千分之 1.5，自 2017 年 4 月 28 日先實施一年。後續 2018 年 4 月 28 日首次延長，為期至 2021 年底止；2022 年 1 月 1 日起進入第 2 次延長，為期 3 年，金管會已向財政部提出展延 5 年的建議方案，爭取第 3 度延長。
莊翠雲表示，由於當沖降稅到今年底屆期，金管會也在今年 2 月向財政部表示，當沖降稅延長有其必要性和合理性，滿足長短期投資人需求，有利資本市場發展，維持市場流動性，也建置風險控管機制，違約情況沒有顯著高於非當沖的投資者，故而建議當沖降稅再延 5 年。
財政部經過審慎綜合評估認為，為保有適時調整政策的彈性，建議本次先延長 3 年為妥。雙方已達成共識，財政部也將在本周稍晚後正式預告《證券交易稅條例》修法草案，並排入下會期審查。
至於當沖降稅再延 3 年，是否造成稅損，或是因市場量能維繫而增加更多證交稅收。財政部指出，由於金管會送出的稅式支出影響評估報告是以降稅 5 年計算，如今降稅延長只 3 年，故而會再重新計算。
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