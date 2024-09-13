8月汽車銷量排行榜出爐！前五強比亞迪包辦4席 最受陸人喜愛汽車是它

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-13 13:51

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根據中國全國乘聯會週四 (12 日) 公布的 8 月數據，中國民眾最鍾愛的 40 個車款前五名中，比亞迪(01211-HK)(002594-CN) 獨佔四席，其中海鷗以 4 萬 6830 輛的銷量奪冠，特斯拉 (TSLA-US)Model Y 以 4 萬 5330 輛位居第二，而目前最受歡迎的車款價位是 20 萬人民幣 (約 90 萬台幣) 以內。

比亞迪旗下秦 PLUS 新能源、宋 PLUS 新能源及秦 L 也排在第三至五名，顯然有比亞迪第五代 DM 技術等技術加持一路狂飆，而 8 月前 40 名的入榜門檻為月銷量 1 萬 2227 輛，是在 8 月 3 日正式發佈並同步開啟交付的吉利銀河 E5，上市 20 天交付量破萬。

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前十名中，電動車佔九個席位，唯一進入前十的燃油車是朗逸，排名第七，有近 3 萬的月銷量。

有趣的是，前 20 名內的合資車廠，清一色都是燃油車，國產燃油車只有星越 L、瑞虎 8 及長安 CS75 PLUS 進入榜單，而比較神奇的是，長城汽車沒有一款車進入前 40 之列，BMW 大概也是因為漲價關係而不在前 40 名之列。

明星車款問界 M9 上月銷量 1 萬 6955 輛，躋身銷量榜第 20，小米 SU7 以 1 萬 3111 輛的銷量，位列第 35 名，前 40 名中有 12 個位置都是比亞迪佔了。

Tim Hsiao 等摩根士丹利的汽車產業分析師週一 (9 日) 出具研究報告指出，比亞迪管理層講話稱年銷售目標提高至 400 萬輛，高於此前 360 萬輛的銷量目標。隨著秦 L、宋 L、第五代 DM 漢車型產能陸續爬坡，似乎真的有可能達成。

對此比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛表示，比亞迪目前訂銷情況確實不錯，但沒聽說要上調。今年前 8 月比亞迪乘用車累計銷量 231 萬 8798 輛，若按 360 萬輛來算，完成率在 64% 左右。

在全球範圍內，比亞迪首次進入全球汽車銷量前三名，今年 7 月市場表現僅次於豐田和福斯，接下來比亞迪還會在 MPV、皮卡、硬派越野車等市場進行開拓。

同時，比亞迪還會繼續將現有的產品全系列換為第五代 DM 技術、第二代刀片電池，這些舉措應都能進一步提高增量。此外，比亞迪還在拓展海外市場，包括海外建廠、拓展經銷商管道等進一步提高海外市場銷量比例。

比亞迪泰國廠是比亞迪首座年產能達到 15 萬輛級別的乘用車工廠，年產量 5 萬輛的烏茲別克工廠已於 6 月 27 日竣工投產，360 萬輛的目標應該能達成。