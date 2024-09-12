碳酸鋰久違大漲！寧德時代：擬調整宜春碳酸鋰生產安排

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-12 09:14

‌



據《財聯社》報導，知情人士透露，寧德時代目前還沒有停的舉措，需待進一步溝通協調，再行確定。

‌



上述知情人士說，寧德時代選在這個時間節點停產，可能是成本原因，據其了解，寧德時代（該項目產品的）現金成本在人民幣 9 萬元 / 噸左右。另外，該項目投資很大，算上固投折舊，完全成本更高。

天眼查的資料顯示，從股權結構看，主要負責採礦的宜春時代新能源礦業公司，由寧德時代全資子公司宜春時代新能源資源公司與宜春市礦業公司各持 65%、35% 的股份，宜春市礦業公司是宜春國資委下屬子公司。

鑫欏資訊高級研究員張金惠表示，停產主要是因為成本問題，目前除鹽湖提鋰，其它鋰礦基本上不賺錢。大多數礦虧本的情況不可持續，後面回歸合理利潤是必然。

針對寧德時代選礦廠停產的傳言，龍蟠科技相關人士說：「對我們上市公司整體來說也是好事，碳酸鋰價格漲上去，磷酸鐵鋰也就沒有跌價了。」

宜春龍蟠時代由寧德時代與龍蟠科技分別持股 30%、70%，是龍蟠科技與寧德時代合作共建碳酸鋰項目的主營公司。

「之前的礦全是他們供應的，這個（停產）消息昨晚（10 日）才出來，我們工廠今天都還是正常運行。」前述龍蟠科技公司人士表示。

目前宜春龍蟠時代已建成 4 條生產線，年產能約 3 萬噸，全部處於滿產狀態，「如果他（寧德）不開採的話，我們也會找一些替代的來源，如果沒有，可能也會暫時做一些檢修整改。」上述公司人士說。

從此次停產的影響來看，在「寧德時代宜春鋰礦停產」消息刺激下，碳酸鋰期貨、現貨價格雙雙上漲。期貨主力合約 LC2411 周三盤中最高漲逾 9%。

現貨價格亦扭轉頹勢，上海鋼聯數據顯示，電池級碳酸鋰價格較上日漲 1,000 元。

業界人士表示，供應量減少，需求不變的情況下，價格肯定會漲，但後面能漲多少不好說。目前碳酸鋰行業供應方面持續過剩，中國國內新能源車的銷售情況比較好，但海外新能源車的需求不如預期。