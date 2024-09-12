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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估下修至0.97元，預估目標價為60元

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 12:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對台塑(1301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.01元下修至0.97元，其中最高估值1.61元，最低估值0.66元，預估目標價為60元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.61(1.71)2.814
最低值0.66(0.66)0.822.43
平均值1.08(1.14)1.643.2
中位數0.97(1.01)1.583.16

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值204,779,000218,741,000225,923,720
最低值194,735,560201,004,850205,152,630
平均值200,879,590209,048,430213,038,120
中位數201,372,000208,536,000208,038,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.155.6811.213.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		199,138,777251,647,354273,598,301185,813,405

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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