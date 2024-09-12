還有得降！歐盟再下調陸電動車反補貼關稅稅率 特斯拉降最多上汽次之

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-12 10:53

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歐盟近日再度調降針對中國電動車廠的進口關稅稅率，在歐盟成員國 11 月進行最終投票前，最終關稅可能仍有變化。歐盟在今年 7 月 4 日首次針對中國電動車廠提出臨時的反補貼關稅。

歐盟關稅政策從一開始的超過 20% 逐步下調降，針對各品牌接受到的政府資助程度高低進行調整，特斯拉 (TSLA-US) 最新稅率已從 9% 下調至 7.8%，吉利汽車 (00175-HK) 從 19.3% 下調至 18.8%，上汽 (600104-CN) 從 36.3% 降到 35.3%。

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歐盟上月將斯拉 Model 3 轎車從上海工廠出口到歐洲的反補貼關稅從 20.8% 下調至 9%，但特斯拉要求重新計算稅率，因為與中國電動車製造商相比，特斯拉從中國政府獲得的補貼更少。

知情人士透露，隨著歐盟和有關各方繼續討論以及新資訊的出現，稅率可能會繼續調整。歐盟執委會擬議中的最終關稅將由 27 個成員國投票決定，除非代表歐盟 65% 人口的至少 15 個成員國投票反對，否則該關稅將在五年內有效。

依據歐盟相關法律，最終關稅將於 11 月 2 日歐盟反補貼調查結束後確定。

根據《法廣》報導，自歐盟宣布對中國電動汽車徵收近 50% 關稅以來，多位歐盟成員國領袖拜訪中國國家主席習近平，但西班牙總理桑切斯本周成為首個要求重新考慮對中國電動車廠加稅的歐洲領導人。西班牙是歐盟第二大汽車製造國，正尋求吸引中國投資以發展其電動汽車產業，這也是桑切斯本周訪中的部分原因。

西國總理桑切斯周三 (11 日) 在上海表示，歐盟應重新考慮其對中國製造的電動車徵收高高達 36% 附加關稅的計畫。

西班牙已經從中國奇瑞汽車獲得重大投資，後者今年將開始在巴塞隆納一家前日產工廠生產歐萌達 (Omoda) 品牌的汽車。

在 2024 年德國法蘭克福國際汽車及零組件展 (Automechanika) 上，吉利和 Volvo 共同擁有的品牌領克 (Lynk) 歐洲執行長 Nicolas Appelgren 受訪時說道：「我們許多競爭對手都是在歐洲生產的，我們需要在市場上正確定價汽車，並從那裡開始工作。」

Appelgren 還說，每當領克在歐洲發佈新電動車時，都將在歐洲製造，並稱吉利汽車正為工廠找地點。