〈陸港盤後〉A股三大指數漲跌互見 滬指再寫2月初以來新低

中國 A 股市場三大指數周三（11 日）收盤漲跌互見，滬指盤中弱勢下探，再寫 2 月初以來新低，兩市成交額再度萎縮，全日成交不到 人民幣 （下同）5,000 億元。

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平安證券指出，當前 A 股已反應較多悲觀預期，主要市場指數估值多處於歷史 20% 分位以下偏低水準，隨著美國總統大選前景即將轉向明朗，聯準會（Fed）降息拐點臨近，國內寬鬆空間進一步打開，A 股面臨的內外部流動性環境有望邊際改善，市場結構性機會有所增加。