〈陸港盤後〉A股三大指數漲跌互見 滬指再寫2月初以來新低
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-11 16:30
中國 A 股市場三大指數周三（11 日）收盤漲跌互見，滬指盤中弱勢下探，再寫 2 月初以來新低，兩市成交額再度萎縮，全日成交不到人民幣（下同）5,000 億元。
滬指周三收盤跌 0.82% 報 2,721.8 點，深證成指漲 0.39% 報 8,105.38 點，創業板指漲 1.19% 報 1,558.33 點，兩市合計成交 4,996 億元。
銀行、零售、電力、煤炭、石油、農業、釀酒、汽車、房地產類股走低，有色、工程機械、券商族群上揚。
香港恒生指數周三收盤跌 0.73%，報 17,108.71 點，恒生科技指數漲 0.01%，報 3,450.92 點。
平安證券指出，當前 A 股已反應較多悲觀預期，主要市場指數估值多處於歷史 20% 分位以下偏低水準，隨著美國總統大選前景即將轉向明朗，聯準會（Fed）降息拐點臨近，國內寬鬆空間進一步打開，A 股面臨的內外部流動性環境有望邊際改善，市場結構性機會有所增加。
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