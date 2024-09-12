史上最佳紀錄！台灣R&D100勇奪15獎項 稱冠亞洲

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-12 02:14

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經濟部宣布，素有研發界奧斯卡獎美譽的 2024 年全球百大科技研發獎 (R&D100 Awards)，台灣創新科技創史上最佳紀錄，勇奪 15 個獎項，是亞洲之冠、全球第二，工研院橫掃 8 項大獎，資策會獲獎 3 項、紡織所 3 項、金屬中心 1 項。其中有 13 個獎項來自經濟部經費支持，獲獎技術呼應全球趨勢，聚焦半導體、資通訊、淨零排放、AI 生態系趨勢，研發成果豐碩。

工研院獲獎數名列全球第三，與美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室 (Los Alamos National Laboratory) 並列，超越國際知名企業陶氏化學 (Dow) 與杜邦公司(DuPont)，特別在 AI 人工智慧和淨零技術上取得卓越成就，顯示我國創新研發能力顯赫且超越國際。

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經濟部長郭智輝表示，經濟部支持的研發成果已連續 17 年榮獲全球百大科技研發獎，累積達 97 個獎項，今年由經濟部科專成果支持的多項得獎技術，其中 9 成已經技轉廠商或成立新創公司，今年獲獎的技術目前也已有 9 項和業者進行合作，成為技術的出海口，帶動產業價值。

從得獎名單中可窺見世界的技術方向，包括半導體、資通訊、淨零排放、AI 生態系應用等主題，像是工研院與力積電合作的 3D AI 晶片，功耗降低 90%、資料速度提升 8 倍，以及工研院開發的碳捕獲及再利用技術，已與奇美實業合作並且進行場域實證，未來可每年減碳 17.85 萬噸，代表政府施政方向也正是全球發展的重點。

其中，今年 AI 應用的技術更是大豐收，14 項技術中占了 6 項，從醫療照護到交通安全防護、能源管理、工業製程及瑕疵檢驗等，代表台灣在 AI 技術發展往百工百業前進，並在全球供應鏈扮演著關鍵角色。

此次 2024 年全球百大科技研發獎的榮耀，不僅是台灣創新科技實力的具體展現，更凸顯了我國在全球科技研發領域的重要地位。透過政府政策的支持與研發機構的積極投入，台灣在全球技術版圖中逐步奠定了領導地位，尤其在半導體、資通訊、AI 和淨零排放等全球趨勢領域取得顯著成果。