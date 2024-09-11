外資賣超85億元砍中信金、台新金 反手買超新光金逾9萬張
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-11 19:46
台股今 (11) 日量縮震盪，外資賣超 85 億元，個股買超最多的是新光金 9.14 萬張，賣超最多的是中信金 4.18 萬張，也賣超台新金 1.33 萬張，外資今日也大舉提款 ETF。
外資買超最多的是新光金 9.14 萬張，其次為元大美債 20 年近 1.4 萬張，另有航運股長榮航 8372 張，貨櫃三雄長榮 7273 張、陽明 5006 張、萬海 3888 張，以及傳產股南亞 2580 張、台化 2389 張、大亞 2307 張，遠東新、華新各逾 1800 多張。
電子股方面，外資買超群創 5291 張、力積電 3429 張、旺宏 2416 張、世界 2173 張，以及菱光 1943 張。
外資賣超中信金 4.18 萬張、開發金 3.34 萬張、台新金 1.33 萬張、兆豐金 5633 張、元大金 4856 張、臺企銀 4364 張；電子股則有宏碁 5056 張、時碩工業 4945 張、漢磊 4589 張、泰金寶 - DR 4386 張，以及車用的堤維西 9621 張。
外資也大砍多檔 ETF，包括國泰 20 年美債 2.96 萬張、中信優息投資級債 2.16 萬張、元大台灣 50 反 1 1.38 萬張、群益 ESG 投等債 20+ 1.26 萬張、國泰 10Y + 金融債 8908 張、復華台灣科技優息 (00929)8044 張、復華富時不動產 7761 張等。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉台積電尾盤遭摜殺 翻黑跌33點收最低212031點
- 台新金、新光金20:00召開重訊記者會 預計調高換股比例
- 中信金釋8點聲明 合併後擬更名中信新光金控、台灣新光人壽
- 金管會表態！要求中信金補件收購新光金案 最快9/23准駁
上一篇
下一篇