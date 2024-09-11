外資賣超85億元砍中信金、台新金 反手買超新光金逾9萬張

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-11 19:46

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台股今 (11) 日量縮震盪，外資賣超 85 億元，個股買超最多的是新光金 9.14 萬張，賣超最多的是中信金 4.18 萬張，也賣超台新金 1.33 萬張，外資今日也大舉提款 ETF。

外資買超最多的是新光金 9.14 萬張，其次為元大美債 20 年近 1.4 萬張，另有航運股長榮航 8372 張，貨櫃三雄長榮 7273 張、陽明 5006 張、萬海 3888 張，以及傳產股南亞 2580 張、台化 2389 張、大亞 2307 張，遠東新、華新各逾 1800 多張。

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電子股方面，外資買超群創 5291 張、力積電 3429 張、旺宏 2416 張、世界 2173 張，以及菱光 1943 張。

外資賣超中信金 4.18 萬張、開發金 3.34 萬張、台新金 1.33 萬張、兆豐金 5633 張、元大金 4856 張、臺企銀 4364 張；電子股則有宏碁 5056 張、時碩工業 4945 張、漢磊 4589 張、泰金寶 - DR 4386 張，以及車用的堤維西 9621 張。