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鉅亨速報

盤後速報 - 世芯-KY(3661)次交易(12)日除息22.42元，參考價2262.58元

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 17:05


世芯-KY(3661-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利22.42元。

首日參考價為2262.58元，相較今日收盤價2285.00元，息值合計為22.42元，股息殖利率0.98%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/12 2285.00 22.42025 0.98% 0.0
2023/09/07 2500.0 13.06331 0.52% 0.0
2022/09/16 944.0 11.354 1.2% 0.0
2021/09/09 781.0 6.6894 0.86% 0.0
2020/08/20 643.0 3.4509 0.54% 0.0

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