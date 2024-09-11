盤後速報 - 世芯-KY(3661)次交易(12)日除息22.42元，參考價2262.58元
鉅亨網新聞中心 2024-09-11 17:05
世芯-KY(3661-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利22.42元。
首日參考價為2262.58元，相較今日收盤價2285.00元，息值合計為22.42元，股息殖利率0.98%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/12
|2285.00
|22.42025
|0.98%
|0.0
|2023/09/07
|2500.0
|13.06331
|0.52%
|0.0
|2022/09/16
|944.0
|11.354
|1.2%
|0.0
|2021/09/09
|781.0
|6.6894
|0.86%
|0.0
|2020/08/20
|643.0
|3.4509
|0.54%
|0.0
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