〈台股盤後〉弱反彈全靠台積電貢獻漲點 收漲94點未收復半年線

台股今 (5) 日除台積電外，其他權值股較無表現，大盤開高走低，盤中一度漲逾 300 點，最高漲至 21488.81 點，雖然隨後漲幅收斂，但終場仍漲 94.96 點或 0.45%，以 21187.71 點作收，成交量縮至 3213.22 億元，不但未能站上 5 日線，連半年線也未能收復。