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台股

〈台股盤後〉弱反彈全靠台積電貢獻漲點 收漲94點未收復半年線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-05 14:14

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暴跌後靠台積電力挺，大盤回神漲94點收21187點。(圖：shutterstock)

台股今 (5) 日除台積電外，其他權值股較無表現，大盤開高走低，盤中一度漲逾 300 點，最高漲至 21488.81 點，雖然隨後漲幅收斂，但終場仍漲 94.96 點或 0.45%，以 21187.71 點作收，成交量縮至 3213.22 億元，不但未能站上 5 日線，連半年線也未能收復。

今天權值股今天漲跌互現，台積電 (2330-TW) 漲 13 元，收 902 元，重回 900 元大關，漲幅約 1.46%，貢獻大盤漲點約 105 點；鴻海 (2317-TW) 則開高走低，終場跌 2.51%，聯發科 (2454-TW) 同樣走跌，跌逾 2%。日月光 (3711-TW) 收平盤，台達電 (2308-TW) 跌 0.81%，聯電 (2303-TW) 漲 1.13%。 


今天盤面焦點為傳產股，汽車類股多檔亮燈漲停，汽車零組件廠怡利電 (2497-TW)、智伸科 (4551-TW) 及六方科 - KY(4569-TW) 皆強攻漲停，百達 - KY(2236-TW)漲逾半根停板，東陽 (1319-TW)、IKKA-KY(2250-TW) 漲逾 4%，帝寶 (6605-TW)、劍麟(2228-TW) 也有超過 3% 的漲幅。 

傳產的紡織族群有所表態，東華 (1418-TW)、宏洲 (1413-TW)、業旺 (1475-TW) 漲逾 3%，東和 (1414-TW)、聚陽 (1477-TW)、如興 (4414-TW)、遠東新 (1402-TW) 漲逾 2%。 

另外，百貨同樣有所表現，統領 (2910-TW)、潤泰全 (2915-TW)、統一超 (2912-TW)、三商 (2905-TW) 皆有超過 1% 的漲幅。 

不過同樣為傳產股的油電類股卻呈現兩樣情，台塑化 (6505-TW) 跌逾 2%，台汽電 (8926-TW)、山隆 (2616-TW)、新海 (9926-TW) 皆走弱。 

文章標籤

台股盤後台積電傳產汽車紡織

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台積電9021.46%
東華33.63.86%
日月光投控143.50.00%
台達電369-0.81%
聯電53.91.13%
怡利電759.97%
智伸科127.59.91%
六方科-KY1649.70%
百達-KY116.55.91%
東陽994.21%
IKKA-KY954.05%
帝寶2513.72%
劍麟1133.20%
宏洲9.93.56%
鴻海175-2.51%
業旺59.13.14%
東和22.452.98%
聚陽3942.34%
如興3.322.15%
遠東新35.72.00%
統領28.21.99%
潤泰全79.21.80%
統一超283.51.43%
三商19.751.28%
台塑化50.3-2.52%
台汽電43.2-1.03%
山隆20.8-0.24%
聯發科1110-2.20%
新海53.2-0.19%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.6
加權指數法興(售) 槓桿7.09
台積電法興(購) 槓桿8.03
台積電法興(購) 槓桿6.96
日月光投控法興(購) 槓桿9.21
鴻海法興(購) 槓桿6.25
鴻海法興(購) 槓桿7.28
聯發科法興(購) 槓桿11.03

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日月光

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