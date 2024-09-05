〈台股盤後〉弱反彈全靠台積電貢獻漲點 收漲94點未收復半年線
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-05 14:14
台股今 (5) 日除台積電外，其他權值股較無表現，大盤開高走低，盤中一度漲逾 300 點，最高漲至 21488.81 點，雖然隨後漲幅收斂，但終場仍漲 94.96 點或 0.45%，以 21187.71 點作收，成交量縮至 3213.22 億元，不但未能站上 5 日線，連半年線也未能收復。
今天權值股今天漲跌互現，台積電 (2330-TW) 漲 13 元，收 902 元，重回 900 元大關，漲幅約 1.46%，貢獻大盤漲點約 105 點；鴻海 (2317-TW) 則開高走低，終場跌 2.51%，聯發科 (2454-TW) 同樣走跌，跌逾 2%。日月光 (3711-TW) 收平盤，台達電 (2308-TW) 跌 0.81%，聯電 (2303-TW) 漲 1.13%。
今天盤面焦點為傳產股，汽車類股多檔亮燈漲停，汽車零組件廠怡利電 (2497-TW)、智伸科 (4551-TW) 及六方科 - KY(4569-TW) 皆強攻漲停，百達 - KY(2236-TW)漲逾半根停板，東陽 (1319-TW)、IKKA-KY(2250-TW) 漲逾 4%，帝寶 (6605-TW)、劍麟(2228-TW) 也有超過 3% 的漲幅。
傳產的紡織族群有所表態，東華 (1418-TW)、宏洲 (1413-TW)、業旺 (1475-TW) 漲逾 3%，東和 (1414-TW)、聚陽 (1477-TW)、如興 (4414-TW)、遠東新 (1402-TW) 漲逾 2%。
另外，百貨同樣有所表現，統領 (2910-TW)、潤泰全 (2915-TW)、統一超 (2912-TW)、三商 (2905-TW) 皆有超過 1% 的漲幅。
不過同樣為傳產股的油電類股卻呈現兩樣情，台塑化 (6505-TW) 跌逾 2%，台汽電 (8926-TW)、山隆 (2616-TW)、新海 (9926-TW) 皆走弱。
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