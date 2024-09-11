中國延後退休最快周五拍板 經濟學家：短期不利經濟復甦

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-11 16:20

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中國第 14 屆全國人大常委會第 11 次會議 10 日登場，備受民間關注的「提高退休年齡」草案預計在周五就會通過，有助擴大日益髓縮的勞力市場，但經濟學家認為，短期恐打擊民眾士氣，不利經濟復甦。

新華社報導，全國人民代表大會常務委員會週二討論了包括逐步提高退休年齡在內的立法法案，但沒有透露細節。如果獲得批准，這將是 40 多年來首次提高退休年齡。

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這項出乎意料的審議是在中國 7 月宣布退休年齡將以「自願、靈活的方式」提高之後進行的。該提案並未列入人大常委會議為期四天的議程。

彭博經濟研究公司 (Bloomberg Economics) 經濟學家 Eric Zhu 表示，提高法定退休年齡將是應對長期經濟成長主要阻力的重要一步。但他表示，這樣的措施「不會扭轉局勢」。

Eric Zhu 認為，即使退休年齡提高，中國經濟成長仍會下降。我們預計到 2050 年增速將放緩至 1% 左右。