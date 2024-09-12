創歷史新高！去年服務貿易額破6兆 陸推新政策擴大開放跨境服務貿易

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-12 10:02

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最新數據顯示中國去年服務貿易金額年增 10% 至人民幣 6.6 兆元，創歷史新高，對此國務院在日前舉行的《關於以高水平開放推動服務貿易高品質發展的意見》(下稱《意見》) 政策記者會上指出，當前中國服務貿易正處於創新提升發展的重要機遇期，將全面實施跨境服務貿易負面清單，希望明年能建設 20 個國家智慧財產權服務業集聚發展示範區。

中國商務部表示，《意見》在推動服務貿易制度型開放、促進資源要素跨境流動、推進重點領域創新發展、拓展國際市場佈局、完善支撐體系五個方面，提出 20 項任務舉措、70 多條具體政策措施，主要有四大特點，分別是突出頂層設計，系統謀劃和制度集成、在全國建立健全跨境服務貿易負面清單管理制度、突出高質量發展，助力發展新質生產力以及突出提升治理水準，增強協同發展合力。

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在全面實施跨境服務貿易負面清單與制度型開放上，中國商務部指出，將擴大自主開放，深入探索「自上而下」和「自下而上」的開放路徑，充分發揮自由貿易試驗區、海南自由貿易港的開放先行和壓力測試作用，穩步推進全國跨境服務貿易梯度開放。 加快啟動建設國家服務貿易創新發展示範區，打造服務貿易綜合改革開放平臺和高質量發展高地。

此外，該部還指出，將高品質實施 RCEP 等區域經貿安排中服務貿易開放承諾和相關規則，主動對接 CPTPP 等國際高標準經貿規則，深化國內服務貿易領域改革，另外也將深入貫徹落實《國家標準化發展綱要》，實施服務貿易標準化行動計劃，加快制定服務貿易領域標準。 開展服務貿易標準國際化工作，鼓勵在具備條件的領域採用國際通用標準。

至於服務貿易的重要核心—智慧財產權，中國國家知識產權局則稱將助力智慧財產權質押貸款業務「快評、快審、快貸」。

在智慧財產權質押融資方面，會同有關部門加強智慧財產權質押融資政策引導，推動地方完善智慧財產權質押融資風險補償，在全國銀行業金融機構推廣質押登記全流程無紙化辦理，開展銀行智慧財產權質押內部評估試點，助力智慧財產權質押貸款業務「快評、快審、快貸」。

今年上半年，中國智慧財產權質押融資登記金額達到人民幣 4199 億元，年增率 57%，其中登記金額在 2000 萬人民幣以下的普惠型貸款佔比八成以上，惠及中小微企業 1.7 萬家，年增率 56%。

在智慧財產權證券化方面，截至今年 6 月底，滬深兩地交易所成功發行 151 單智慧財產權證券化產品，發行規模達人民幣 317 億元，而在智慧財產權的國際化營運上，推動在共建「一帶一路」國家開展綠色專利技術開放共用，聯合世界知識產權組織編寫智慧財產權金融國家報告，深化國際智慧財產權交流合作。支援在上海浦東、深圳河套建設國際知識產權運營和轉化服務平臺，加快 9 個智慧財產權服務特色出口基地建設，促進智慧財產權跨境交易。

最後，中國商務部表示還將加快服務外包高端化發展，以及做大做強數位製造外包、雲外包等新模式。根據該部統計，在 2013 年到 2023 年期間，中國承接離岸服務外包合約金額自 623 億美元成長到 2154 億美元，年均增幅達 13.2%。