金管會表態！要求中信金補件收購新光金案 最快9/23准駁

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-10 19:28

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新光金併購案二搶一引發市場高度關注，對於中信金公開收購的申請，金管會主委彭金隆今 (10) 日首度正面回應，已於 9/4 發函請該公司補件，根據金控法第 36 條規定，若中信金 9/11 就補件，最終准駁日將遞延至 9/23，銀行局長莊琇媛並表態，審核任何併購案，秉持最終一定是合意併購。

外界好奇，台新金 2 年前曾提出與中信金相同架構的公開收購申請，但遭到駁回，對此，莊琇媛表示，銀行局原則還是一樣，以往的例子有當時不同的條件，現在是不是要用相同的方式來申請併購，或是金管會後續比照辦理，對此不予置評。

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莊琇媛強調，審核任何併購案，不論是合意或非合意，秉持的是，到最終一定是合意併購，併購案必須考慮多方關係人，除了股東之外，包括客戶、社會穩定、金融秩序等，都是會綜合考量。

彭金隆回應，站在金管會主委的立場，不方便回答，因為中間有很多假設性的問題。

至於外界關注 9/16 將是金管會最終准駁中信金申請的時限。彭金隆透露，9/4 已經正式發文，請中信金補件並說明，要看對方回文的時間，再來進行審查，還沒收到回覆，這是根據金控法第 36 條規定的時間。