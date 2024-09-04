中信金：9/3已向公平會遞件 第一家申請與新光金結合

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-04 22:42

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新光金併購案陷入雙龍搶珠，台新金與中信金兩方買主激烈攻防，台新金今 (4) 日表示，已向公平會遞件申請與新光金結合，中信金隨後發出聲明，表示早在昨 (3) 日晚間就向公平會申報，展現最大誠意，才是第一家向相關主管機關遞件合法申請的金融機構。

中信金日前宣布，擬以每股收購對價約為 1 股新光金普通股換發中信金 0.3132 股及現金約新台幣 4.09 元，以取得新光金 10% 至 51% 股權，並在 8 月 26 日正式向金管會遞交投資新光金 (2888-TW) 股權計畫書，展現公開收購的誠意與效率。

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中信金指出，早在 9 月 3 日晚間就向公平會申報結合，持續依循法令，展現最大誠意，均為第一家向相關主管機關遞件合法申請的金融機構。