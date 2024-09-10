【量大強漲股整理】台股震盪整理下，三大題材股報你知，掌握潛力黑馬股?!

鉅亨研報 2024-09-10 17:34

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加權指數，今日開高走低，終場下跌 80.36 點，收在 21064.08 點，成交量 3287 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 270.12 億，投信買超 30.23 億，自營商賣超 75.44 億，三大法人合計賣超 315.33 億，其中，投信連 18 買，累計 798.86 億。

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美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 1.2%，標普 500 指數上漲 1.16%，納指上漲 1.16%，費半上漲 2.15%，隨著低接買盤進場拉抬，美股從 2023 年以來的最大單週跌幅中反彈；(NVDA-US) 輝達，上漲 3.54%，收在 106.47 美元，華爾街分析師認為，輝達目前的價格，非常具有長期投資的獲利潛力，低接買盤陸續進場；(TSM-US) 台積電 ADR，上漲 3.8%，收在 162.78 美元；台股方面，加權指數，終場下跌 80.36 點，收在 21064.08 點，可見市場觀望氣氛依然濃厚，靜待 9 月 11 日公布美國 8 月消費者物價指數 ( CPI )，9 月 12 日公布美國 8 月生產者物價指數 (PPI)，如公佈數據優於預期，則表示通膨已經明顯降溫，美國聯準會就會開始降息循環，有利股市上漲，9 月 18 日美國聯準會將公布基準利率，芝商所 FedWatch 工具顯示，9 月降息 1 碼的機率為 73%，降息 2 碼的機率為 27%

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.56%，收在 904 元，業界傳出，台積電首台下世代高數值孔徑極紫外光微影設備（High-NA EUV）本月將進機，持續領先三星的交機進度，有助台積電持續衝刺新世代先進製程；(2317-TW) 鴻海，下跌 1.74%，收在 169 元，鴻海積極推動供應鏈再生能源使用，目標到 2025 年推動 45 家以上重大供應商，承諾使用 100% 可再生電力生產鴻海產品，要求供應商在 2030 年達到減碳 42%，2050 年達到淨零排放目標；(2454-TW) 聯發科，上漲 2.26%，收在 1130 元，執行長蔡力行表示，聯發科透過有彈性的特殊應用 IC（ASIC）模式，可提供優異的 IC 整合能力、先進製程與封裝技術能力，以及相關矽智財來滿足客戶需求。因為擁有這些關鍵能力，聯發科能尋求更多 AI 加速器及安謀（Arm）架構 CPU 的生意機會，大摩目標價上看 1588 元。

今日盤面焦點族群是矽光子概念股，(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；(3081-TW)聯亞，上漲 2.17%，收在 212 元，8 月營收 1.07 億，月增 2%，年增 77%，全球 CSP ( 雲端服務提供商 ) data center 出貨主力依然是 400G，但是聯亞客戶已經開始進行 800G 升級，聯亞有機會成為 800G 升級商機首波受惠者；(4979-TW)華星光，上漲 3.52%，收在 117.5 元，高速傳輸需求由 400G 轉向 800G，大客戶(MRVL-US) Marvell 持續投入 800G 光收發模組，今年下半年 800G 產品有機會明顯放量。

汽車零組件大廠 (1319-TW) 東陽，上漲 2.91%，收在 106 元，8 月營收 21.27 億，年增 2.4%，創下同期新高，累計前 8 個月營收 165 億，年增 9%，也創下同期新高，自從保險公司 STATE FARM 大量採用非原廠外觀件提供客戶換修後，北美 AM 市場需求就開始明顯成長，東陽多數產品都有獲得美國 CAPA 認證，未來將會陸續貢獻營收，為了因應客戶需求，東陽預計大幅增加產能和相關設備，更是斥資 16 億台幣申購 2 萬坪土地，預計增設 AM 生產工廠和物流中心，滿足未來 3 - 5 年成長需求；(1524-TW)耿鼎，上漲 1.42%，收在 32.15 元，8 月營收 2.58 億，年增 7%，耿鼎在 2023 年上半年大幅增加投資模具裝置，未來中長期業績將穩定增長，預計 2023 年和 2024 年營收將分別達到 26.74 億及 28.9 億元。整體展望看好；AM 車燈指標廠 (1522-TW) 堤維西，上漲 3.51%，收在 67.8 元，企業赴北美設廠，將於底特律附近設廠建置產線，力拚搶進美國車廠的一階供應商，未來營運重點為加快全新車燈的開發速度並陸續通過 CAPA 認證，不僅能夠創造全新營收，也因為通過 CAPA 認證的產品擁有比較高的毛利率，有助於提升企業整體利潤率。

(4566-TW) 時碩工業，上漲 4.85%，收在 95.1 元，8 月營收 4.4 億，月增 2%，年增 14.7%，時碩工業是少數擁有多元題材的潛力黑馬股，水冷散熱題材，水冷接頭金屬扣件已經送樣驗證，預計最快 2024Q4 開始出貨給散熱大廠，近期又傳出水冷接頭嚴重缺貨，產品通過驗證後，有望獲得相關訂單；電動車題材，目前已成功打入全球最大電動車廠比亞迪供應鏈，汽車零組件營收已明顯成長；航太題材，隨著全球疫情陸續解封，航空產業明顯復甦，旗下天陽航太陸續接到航太大廠長期訂單，是今年最主要的成長動能；醫療題材，時碩工業鎖定中國前五大微創手術器械大廠提供吻合器產品，醫療領域將成為營運的第四隻腳，擁有 4 個熱門題材，股價上漲可期。

精密金屬零件廠 (4569-TW) 六方科 - KY，上漲 5.05%，收在 208 元，短短 2 周，股價已經上漲超過 1 倍，六方科在泰國已設立 4 個廠房，興建中的第 5 個廠房投資金額 7 億，設備機台預計 9~10 月進駐，主攻新鑄造、冷卻系統快速接頭及光通訊等零件，估計總產能將增加 10%，六方科將積極跨足半導體設備零件、散熱、光通訊、運動和無人機等新市場，目前已接到消費性電子韓系大廠模具訂單，最快第 3 季便可出貨，無人機及冷卻系統快速接頭的樣品已送樣，第 4 季冷卻系統快速接頭出貨量將放大，上半年獲利已賺贏去年全年，成長動能可期。

(6279-TW) 胡連，上漲 4.95%，收在 169.5 元，8 月營收 7.18 億，年增 10.7%，主要受惠於客戶在東南亞產線稼動率穩定，尤其是比亞迪在泰國的新工廠，以及該公司於越南設廠、推出新車型的相關計劃，胡連與 Lear 在中國的合資企業也展現穩定的訂單成長，尤其是向歐洲客戶出貨新型 40 孔板端件，整體產品結構逐漸從連接線轉向毛利較高的連接器產品，可望提升經營績效。

美國聯準會有望進入降息循環，讓市場資金持續從大型科技股轉移到對利率敏感的營建族群，營建族群今日全面上漲，(1446-TW) 宏和，上漲 0.74%，收在 47.4 元，7 月營收 5.84 億，月增 91%，年增 6290%，新北板橋市中心君麟建案，將從今年開始進入認列高峰期，若能全數售出，估計可貢獻淨利 45 億元左右，換算 EPS 高達 30 以上，有望吸引資金買進，推升股票上漲。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師