外資中止連12賣轉買 敲進新光金逾6萬張及電子代工族群

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-06 20:14

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台股今 (6) 日反彈上漲 247 點，外資中止連 12 賣，轉為買超近 12 億元，但台指期淨空單仍增 3017 口至 2.75 萬口。個股方面，外資買超新光金逾 6 萬張最多，也敲進多檔電子代工廠及債類 ETF，賣超較多的則有開發金、面板雙虎等。

觀察今日三大法人動向，外資買超 11.96 億元，由連 12 賣轉買、投信買超 54.57 億元，為連 16 買、自營商賣超 74.65 億元，連 5 賣，三大法人合計賣超 8.12 億元。

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外資買超新光金 6.19 萬張、國泰金 1.02 萬張，電子股除了台積電 4502 張，其餘超較多的都集中在電子代工，緯創 4650 張、鴻海 4300 張、英業達 3761 張、廣達 3424 張；傳產則以陽明 4538 張較多，另有南亞 3424 張、亞泥 3260 張。

元大美債 20 年 2.42 萬張、元大台灣 50 反 1 1.92 張、元大美債 20 正 2 1.22 萬張、中信優息投資級債 8733 張、國泰 20 年美債正 2 7952 張、群益 ESG 投等債 20+ 4954 張以及中信高評級公司債、富邦全球投等債等。

外資賣超開發金 1.18 萬張，其餘多為電子股，包括面板雙虎友達 9095 張、群創 7554 張，PCB 相關的富喬 6917 張、華通 3937 張，記憶體的華邦電 5985 張、旺宏 5745 張，以及力積電 5229 張，另有、中鋼 6734 張、華航 6104 張。