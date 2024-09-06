外資中止連12賣轉買 敲進新光金逾6萬張及電子代工族群
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-06 20:14
台股今 (6) 日反彈上漲 247 點，外資中止連 12 賣，轉為買超近 12 億元，但台指期淨空單仍增 3017 口至 2.75 萬口。個股方面，外資買超新光金逾 6 萬張最多，也敲進多檔電子代工廠及債類 ETF，賣超較多的則有開發金、面板雙虎等。
觀察今日三大法人動向，外資買超 11.96 億元，由連 12 賣轉買、投信買超 54.57 億元，為連 16 買、自營商賣超 74.65 億元，連 5 賣，三大法人合計賣超 8.12 億元。
外資買超新光金 6.19 萬張、國泰金 1.02 萬張，電子股除了台積電 4502 張，其餘超較多的都集中在電子代工，緯創 4650 張、鴻海 4300 張、英業達 3761 張、廣達 3424 張；傳產則以陽明 4538 張較多，另有南亞 3424 張、亞泥 3260 張。
元大美債 20 年 2.42 萬張、元大台灣 50 反 1 1.92 張、元大美債 20 正 2 1.22 萬張、中信優息投資級債 8733 張、國泰 20 年美債正 2 7952 張、群益 ESG 投等債 20+ 4954 張以及中信高評級公司債、富邦全球投等債等。
外資賣超開發金 1.18 萬張，其餘多為電子股，包括面板雙虎友達 9095 張、群創 7554 張，PCB 相關的富喬 6917 張、華通 3937 張，記憶體的華邦電 5985 張、旺宏 5745 張，以及力積電 5229 張，另有、中鋼 6734 張、華航 6104 張。
ETF 方面，外資賣超較多的有國泰 20 年美債 6697 張、群益台灣精選高息 (00919)6688 張、復華富時不動產 5487 張、元大高股息 (0056)4453 張等。
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