〈電子五哥營收〉和碩8月營收884億元年月雙減 看好三大產品Q3成長
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-10 17:02
和碩 (4938-TW) 今 (10) 日公告 8 月營收 884.38 億元，年月雙減。不過和碩管理團隊看好，隨著時序進到傳統消費旺季，旗下三大產品線第三季皆有望成長。
和碩 8 月營收 884.38 億元，月減 8.38%，年減 1.02%；累計今年 1 至 8 月營收 6890.81 億元，年減 11.86%。至於出貨狀況，和碩 8 月筆電出貨 85 至 90 萬台，月增 12.5%，年減 2.77%。
和碩指出，消費性電子產品進到第三季傳統旺季，預期季對季將有雙位數成長的表現，通訊產品隨客戶新品上市後，也有望逐月成長。另外，也預期第三季筆電出貨則有望季增雙位數。
伺服器方面，和碩認為 AI 伺服器有很大的爆發性，目前和碩 AI 伺服器訂單主要來自北美客戶，上半年已經開始小量出貨 L10(組裝與測試)，將推出 AI 相關新品。
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