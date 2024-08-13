和碩業內外皆美 Q2獲利55億元創9季新高 年增逾7成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-13 19:29

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和碩 (4938-TW) 今 (13) 日受惠本業成長，加上處分立訊精密收購世碩持股等投資，業外收入大進補，帶動和碩第二季稅後純益達 55.86 億元，年增、季增皆超過 7 成，寫下 9 季以來新高，每股純益 2.1 元。

和碩第二季營收 2537.15 億元，季增 1.3%，年減 9.6%；毛利率 4.6%，季增 0.4 個百分點，年增 0.8 個百分點；營益率 1.2%，季對季持平，年增 0.1 個百分點；稅後純益 55.86 億元，季增 71.5%，年增 78.6%，每股純益 2.1 元。

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和碩上半年營收 5041.14 億元，年減 15.8%；毛利率 4.4%，年增 0.9 個百分點；營益率 1.2%，年增 0.2 個百分點；稅後純益 88.44 億元，年增 44.2%，每股純益 3.32 元。

和碩第二季業外收益達 65.66 億元，季增、年增都超過 2 倍。和碩指出，因第二季與立訊就世碩股分完成交易，認列近 21 億元，業外收入吃大補丸。

本業方面，和碩表示，由於第二季消費性電子產品以及通訊產品終端需求仍疲弱，兩大產品的第二季營收呈現年減，不過資訊產品在產品組合轉佳，以及較佳的 ASP，第二季營收則呈現年增。

展望第三季，和碩表示，消費性電子產品進到第三季傳統旺季，預期季對季將有雙位數成長的表現，通訊產品則是季對季持平。另外，也預期第三季筆電出貨則有望季增雙位數。