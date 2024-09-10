美銀警告投資者：科技股不適合逢低買入

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-10 15:00

‌



美國銀行分析師警告，雖然科技股近期價格下跌，但是整體行業仍存在風險，投資者宜保持謹慎，不該輕易逢低買入。

據美國銀行指出，資訊科技產業的「企業價值 / 銷售額」比率，仍處歷史高位，這表明即使在最近的低迷之後，估值仍然過高。

‌



美銀強調，科技股是「周期性的，而不是長期的」，這意味著它們與經濟波動密切相關。這種周期性，加上標準普爾指數上限規則即將發生的變化，帶來美國銀行所稱大型科技股的「集中風險」。這可能引發被動賣出，進一步給這些股票施加壓力。

此外，美銀對短期、中期和長期的整體前景都強調了波動性。美銀的「制度指標」，最近從「上行 (買入風險)」訊號轉變為「下行 (賣出風險)」訊號，強化了對科技等成長驅動型產業的謹慎立場。

美銀表示，在以往的動盪市場中，品質、穩定性和收益一直是保護投資者的關鍵。與科技股相比，美銀對公用事業和房地產等防禦性產業更為積極，他們指出，這些產業提供更穩定的股息和通膨保護。