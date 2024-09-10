美銀警告投資者：科技股不適合逢低買入
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-10 15:00
美國銀行分析師警告，雖然科技股近期價格下跌，但是整體行業仍存在風險，投資者宜保持謹慎，不該輕易逢低買入。
據美國銀行指出，資訊科技產業的「企業價值 / 銷售額」比率，仍處歷史高位，這表明即使在最近的低迷之後，估值仍然過高。
美銀強調，科技股是「周期性的，而不是長期的」，這意味著它們與經濟波動密切相關。這種周期性，加上標準普爾指數上限規則即將發生的變化，帶來美國銀行所稱大型科技股的「集中風險」。這可能引發被動賣出，進一步給這些股票施加壓力。
此外，美銀對短期、中期和長期的整體前景都強調了波動性。美銀的「制度指標」，最近從「上行 (買入風險)」訊號轉變為「下行 (賣出風險)」訊號，強化了對科技等成長驅動型產業的謹慎立場。
美銀表示，在以往的動盪市場中，品質、穩定性和收益一直是保護投資者的關鍵。與科技股相比，美銀對公用事業和房地產等防禦性產業更為積極，他們指出，這些產業提供更穩定的股息和通膨保護。
美銀認為，被稱為市場「烏龜」的公用事業公司，其長期總回報與那斯達克的「兔子」一致。美銀將公用事業類股上調至增持，理由是其具有吸引人的股息殖利率和通膨保護。
總體而言，美銀認為「不要逢低買入科技股」，因為成長型股票面臨持續的逆風，而防禦性板塊提供了更穩定的機會。
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